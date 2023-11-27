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Borrell: "Filistin devleti olmadan İsrail için barış ve güvenlik olmayacaktır" | Video

27.11.2023 | 14:49

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “Filistin devleti olmadan İsrail için barış ve güvenlik olmayacaktır. Burada bulunanlar olarak, hepimiz, bir devletin var olamama başarısızlığının sonuçlarını çekeceğiz” dedi.

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Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İspanya'nın Barselona'da düzenlenen Akdeniz için Birlik 8. Bölgesel Forumu'nun açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Toplantıya İsrail'in katılmadığını hatırlatan Borrell, "Hiçbir şey Hamas'ı meşru kılamaz. Ancak bir dehşet diğer bir dehşeti de haklı çıkaramaz" ifadelerini kullandı. "Uluslararası insancıl hukuk, her zaman ve istinasız herkes için geçerlidir" diyen Borrell, Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın bir makalesinde bahsettiği ifadelere değinerek, "İsrail'in kendini savunma hakkını kullanma biçimi önemli. Gazze'deki sivillerin çektiği acı, temel ihtiyaçlardan yoksun bırakılmaları önemli" dedi.

Gazze'nin yaklaşık Barselona kadar olduğunu dile getiren Borrel, "Şehrin yarısının enkaza döndüğünü düşünün. Dünya genelinde büyük bir kesim bunun kabul edilemez olduğunu ifade eder" açıklamasını yaptı.

Dört günlük insani araya değinen Josep Borrell, "Sivil esirlerin bırakılması önemli bir ilk adım. Katar ve diğer ülkelere katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Gazze'deki vahim durumun hafifletilmesi ve mevcut krizin çözümü için daha fazlası gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

"HİÇBİR ORDU, BİR ÜLKEYİ BARIŞTAN DAHA GÜVENLİ YAPMAZ"
Aşırılığa izin verilmesi durumunda Avrupa'da da yayılacağına dikkat çeken Borrell, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
"Aşırıcılık yanlısı yerleşimcilerin çoğu zaman İsrail polisinin koruması altında uyguladığı şiddet Batı Şeria'da yayılıyor, ancak ordu İsrail'i daha güvenli yapmaz. Yerleşimciler, İsrail'in en büyük güvenlik sorunudur. Bu nedenle, yerleşimciler uluslararası insani hukukun büyük bir ihlali olarak görülmekteler. Ayrıca İsrail hükümetinin yerleşim faaliyetlerinin arttırılması için 43 milyon dolar tahsis edilme planını duyunca dehşete kapıldım ve bunu kınıyorum. Hiçbir ordu, bir ülkeyi barıştan daha güvenli yapmaz. Filistin devleti olmadan İsrail için barış ve güvenlik olmayacaktır. Burada bulunanlar olarak, hepimiz, bir devletin var olamama başarısızlığının sonuçlarını çekeceğiz"

"İsrail ve Filistin arasındaki barış, tüm Avro-Akdeniz ve ötesi için stratejik bir zorunluluk haline gelmiştir" diyen Josep Borrell, "Bölge turum sırasında İsrailli ve diğer yetkililerden Hamas'ın bir organizasyondan daha fazlası olduğunu duydum. Bu bir fikir, ideoloji. Daha iyi bir fikre sahip olduğunuzu kanıtlayamadan bir fikri öldüremezsin" ifadelerini kullandı.

Batı Şeria'nın yasal olarak kolonileştirilmemesi konusunda hemfikir olduklarını ifade eden Borrell, Filistin otoritesinin yeniden canlandırılması gerektiğini kaydederek, "Devletsiz bir bölge kaosa, şiddete, terörizme ve göçe teslim edilecek bir bölge olur ve bunun bedelini ilk Avrupa öder. Barışa giden yol hala uzakta. Ancak ulaşılamaz değil" dedi.

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