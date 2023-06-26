Borrell: "Putin’in ortaya çıkardığı canavar şimdi onu ısırıyor" | Video 26.06.2023 | 12:53 Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Lüksemburg’daki AB Dışişleri Bakanları toplantısı öncesi basına yaptığı açıklamada, “Putin’in ortaya çıkardığı canavar şimdi onu ısırıyor” dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Lüksemburg'da toplanıyor. Toplantı öncesi kapı önü açıklaması yapan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rus paralı asker grubu Wagner'in isyan girişiminin Rusya'nın askeri gücündeki çatlakları gösterdiğini söyledi. Rusya'daki gelişmelere değinen Borrell, "Siyasi sistem kırılganlıklar gösteriyor ve askeri güç çatlıyor" ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Wagner'le bir canavar ortaya çıkardığını belirten Borrell, Wagner lideri Evgeny Prigojin için "Putin'in Wagner ile oluşturduğu canavar şimdi onu ısırıyor, canavar sahibine karşı hareket ediyor" şeklinde konuştu. Borrell, Rusya gibi nükleer bir gücün siyasi istikrarsızlık içine girmesinin iyi bir şey olmadığını belirtti.