Brezilya’da sel: 11 ölü | Video
Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrinde hafta sonu etkili olan yağışların yol açtığı sel nedeniyle 11 kişi hayatını kaybederken, kentte olağanüstü hal ilan edildi.
Sokak ve caddelerin sular altında kaldığı şehirde metro istasyonlarını, dükkan ve evleri su bastı, ağaçlar devrildi. Bazı bölgelerde ise toprak kaymaları meydana geldi.
Rio de Janeiro Belediye Başkanı Eduardo Paes, kentte olağanüstü hal ilan edildiğini duyururken, Brezilya hükümeti bölgeye federal destek gönderilmesine yönelik öneride bulunduğunu açıkladı.
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