Video Dünya Çin’de 5,5 büyüklüğünde deprem | Video
Çin’de 5,5 büyüklüğünde deprem | Video

Çin’de 5,5 büyüklüğünde deprem | Video

06.08.2023 | 12:33

Çin’in Shandong eyaletinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde 21 kişi yaralandı.

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Çin'in doğusu bugün 5,5 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Çin Deprem Ağları Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 02.33'te merkez üssü Shandong eyaletindeki Pingyuan bölgesi olarak belirlenen depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Ülkenin doğusundaki merkez üssüne yakın Dezhou ve Liaocheng şehirlerinde 21 kişinin yaralandığı bildirilirken, deprem sonucunda 126 evin yıkıldığı ve bu bölgelere kurtarma ekiplerinin sevk edildiği açıklandı.

Pekin Belediyesi Deprem Bürosu tarafından yapılan açıklamada, depremin merkez üssüne 300 kilometre uzaklıkta bulunan başkent Pekin'de de sarsıntıların hissedildiği ifade edildi. Pekin'de bugün 60'dan fazla tren seferi iptal edildi.

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