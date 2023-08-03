Çin’de Doksuri Tayfunu nedeniyle ölü sayısı 21’e yükseldi | Video 03.08.2023 | 13:54 Çin’in kuzeyinde hafta sonu etkili olan Doksuri Tayfunu’nun neden olduğu şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21’e yükseldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Doksuri Tayfunu'nun etkisiyle Çin'in başkenti Pekin, Tianjin kenti ve Hebei eyaletinde cumartesi günü başlayan ve dört gün boyunca etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısı 21'e yükseldi. Pekin'in selden en ciddi şekilde etkilenen bölgelerinden biri olan Fangshan semtinde kayıp olan bir arama kurtarma personelinin bugün cansız bedenine ulaşılmasıyla başkentte ölü sayısı 12'ye yükseldi. Pekin'de 26, Hebei'de ise 6 kişiden hâlâ haber alınamıyor.

ÇİN HÜKÜMETİNDEN EK BÜTÇE

Öte yandan, Çin hükümetinin selle mücadele ve afet sonrası kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere 110 milyon yuan (15,4 milyon dolar) bütçe ayırdığı açıklandı. Çin Maliye Bakanlığı ve Çin Acil Durum Bakanlığı'nın açıklamasında, söz konusu bütçenin Pekin, Tianjin ve Hebei'deki çalışmalarda kullanılmak üzere tahsis edildiği kaydedildi.

Ayrıca, Çin Maliye Bakanlığı ve Çin Ulaştırma Bakanlığı'nın da Pekin ve Hebei'deki yolların onarılması için 30 milyon yuan (4,2 milyon dolar) acil ödenek ayırdığı duyuruldu.

KHANUN TAYFUNU YAKLAŞIYOR

Çin'in doğu kıyılarına yaklaşan Khanun Tayfunu'nun ülkenin doğusundaki Zhejiang ve Fujian eyaletlerine yarın ulaşması bekleniyor. Tayfunun etkisiyle şiddetli yağış görülmesi beklenen Zhejiang'daki acil durum seviyesi 4'ten 3'e yükseltildi. Çin Devlet Sel Kontrol ve Kuraklıkla Mücadele Merkezi de Khanun Tayfunu nedeniyle acil durum mekanizmasında 4'üncü seviye alarm durumu ilan etti.

PEKİN'DE 140 YILIN EN ŞİDDETLİ YAĞIŞI

Doksuri Tayfunu'nun etkisiyle Çin'in başkenti Pekin'de görülen yağışların, son 140 yılın en şiddetli yağışı olduğu açıklanmış, Pekin'de meydana gelen yağışlardan 44 bin 600 kişi etkilenirken, 127 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edilmişti. Kent merkezindeki çok sayıda yol ve cadde sular altında kalırken, parklar ve turistik noktalar kapatılmış, uçuşlar iptal edilmişti. Hebei eyaletindeki meteoroloji merkezi de cumartesi ile pazartesi günleri arasında düşen yağışın bin 3 milimetre olarak hesaplandığını açıklamıştı. 600 bin nüfusa sahip Zhuzhou kentinde yaşayan 134 bin kişinin selden etkilendiği kaydedilmişti.