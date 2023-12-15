Çin'de metro kazası: 102 yaralı | Video
Çin'in başkenti Pekin'de dün trenin son iki vagonunun metronun geri kalanından ayrılması sonucu 102 kişi yaralandı.
Sabah saatlerinden itibaren hastaneye kaldırılan 515 kişiden 423'ünün tedavisinin tamamlanarak hastanelerden taburcu edildiği aktarıldı. Kazada can kaybı yaşanmadı.
Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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