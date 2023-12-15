Video Dünya Çin'de metro kazası: 102 yaralı | Video
Çin'de metro kazası: 102 yaralı | Video

Çin'de metro kazası: 102 yaralı | Video

15.12.2023 | 14:43

Çin'in başkenti Pekin'de dün trenin son iki vagonunun metronun geri kalanından ayrılması sonucu 102 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Pekin'de dün metronun üst kısmında, kar fırtınasının da etkisi ile bir trenin karda kayganlaşan raylarda acil olarak durduğu, arkadan gelen bir trenin de duran trene çarptığı kaydedildi. Yaşanan kazada 515 kişi hastaneye kaldırılırken, 102 kişinin kemiklerinde kırıklar oluştu. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde yaşanan kazanın, elde edilen ilk verilere göre hava koşulları nedeniyle sinyal ve acil frenleme ile ilgili bir arıza sonucu yaşandığı kaydedildi.
Sabah saatlerinden itibaren hastaneye kaldırılan 515 kişiden 423'ünün tedavisinin tamamlanarak hastanelerden taburcu edildiği aktarıldı. Kazada can kaybı yaşanmadı.

Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çin’de metro kazası: 102 yaralı | Video 00:37
Çin'de metro kazası: 102 yaralı | Video 15.12.2023 | 14:43
Akıllara durgunluk veren olay! Belediye Meclisi’ne el bombası attı, 6’sı ağır 26 kişi yaralandı | Video 02:50
Akıllara durgunluk veren olay! Belediye Meclisi'ne el bombası attı, 6'sı ağır 26 kişi yaralandı | Video 15.12.2023 | 14:30
İsrail güçlerinden cuma namazı sırasında basın ekiplerine sert müdahale! İşte o anlar... | Video 01:49
İsrail güçlerinden cuma namazı sırasında basın ekiplerine sert müdahale! İşte o anlar... | Video 15.12.2023 | 12:59
Mağaradan çıkan görenleri şaşkına çevirdi! Tam 400 kilo... | Video 01:26
Mağaradan çıkan görenleri şaşkına çevirdi! Tam 400 kilo... | Video 15.12.2023 | 10:39
Son Dakika: İran’da karakola saldırı! 11 ölü | Video 03:15
Son Dakika: İran'da karakola saldırı! 11 ölü | Video 15.12.2023 | 10:37
İsrail’in Cenin’deki saldırılarında can kaybı 11’e yükseldi | Video 00:43
İsrail’in Cenin’deki saldırılarında can kaybı 11’e yükseldi | Video 14.12.2023 | 14:46
Bakan Fidan’dan Azerbaycan’da önemli açıklamalar | Video 18:59
Bakan Fidan’dan Azerbaycan’da önemli açıklamalar | Video 14.12.2023 | 14:42
Antony Blinken bu günlere nasıl geldi? İşte Siyonist lobinin kirli ağı | Video 01:21
Antony Blinken bu günlere nasıl geldi? İşte Siyonist lobinin kirli ağı | Video 14.12.2023 | 14:24
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında 69. gün | Video 00:58
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında 69. gün | Video 14.12.2023 | 12:06
İsrail soykırımının kan donduran kanıtları! Gazzeli kadın ve çocukları infaz ettiler | Video 00:24
İsrail soykırımının kan donduran kanıtları! Gazzeli kadın ve çocukları infaz ettiler | Video 13.12.2023 | 15:40
Gazze’de 21. yüzyılın utanç karesi! | Video 05:00
Gazze'de 21. yüzyılın utanç karesi! | Video 13.12.2023 | 10:59
Azerbaycan’ın ulusal lideri Haydar Aliyev, vefatının 20. yılında Bakü’de anıldı | Video 07:41
Azerbaycan’ın ulusal lideri Haydar Aliyev, vefatının 20. yılında Bakü’de anıldı | Video 12.12.2023 | 12:21
Yahudi yerleşimciler, asker koruması altında Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını kesti | Video 00:53
Yahudi yerleşimciler, asker koruması altında Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını kesti | Video 12.12.2023 | 09:00
ABD F-16 savaş uçağı Sarı Deniz’de düştü | Video 00:59
ABD F-16 savaş uçağı Sarı Deniz’de düştü | Video 11.12.2023 | 16:13
İsrail, Maghazi Mülteci Kampı’na saldırdı: 23 ölü | Video 00:58
İsrail, Maghazi Mülteci Kampı’na saldırdı: 23 ölü | Video 11.12.2023 | 16:15
İtalya’da trenler kafa kafaya çarpıştı: 17 yaralı | Video 00:51
İtalya’da trenler kafa kafaya çarpıştı: 17 yaralı | Video 11.12.2023 | 12:29
ABD’li ve Kanadalı uzmanlar SABAH’a anlattı: Google, yasa çıkmasın diye para dağıtıyor | Video 17:02
ABD’li ve Kanadalı uzmanlar SABAH'a anlattı: "Google, yasa çıkmasın diye para dağıtıyor" | Video 11.12.2023 | 12:37
Mekke’de sel: Cadde ve sokaklar sular altında kaldı | Video 05:44
Mekke’de sel: Cadde ve sokaklar sular altında kaldı | Video 11.12.2023 | 12:31
İtalya’da trenler kafa kafaya çarpıştı: 17 yaralı | Video 00:51
İtalya’da trenler kafa kafaya çarpıştı: 17 yaralı | Video 11.12.2023 | 12:32
2023 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu | Video 09:52
2023 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu | Video 11.12.2023 | 06:28

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA