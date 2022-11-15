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OTOMATİK OYNAT
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Çin’de salgın tedbirleri protesto edildi | Video 15.11.2022 | 18:06
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İsrail güçleri ile çatışan Filistinli öldürüldü | Video 15.11.2022 | 13:44
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Polonya'da yaklaşık 21 milyon paket kaçak sigara ele geçirildi | Video 14.11.2022 | 15:35
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Çin’de mevsimin ilk karı kartpostallık görüntüler oluşturdu | Video 14.11.2022 | 12:22
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Çin’de mevsimin ilk karı kartpostallık görüntüler oluşturdu | Video 14.11.2022 | 12:33
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İspanya'da şiddetli yağış can aldı | Video 13.11.2022 | 12:17
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ABD'de hava gösterisinde 2 uçak çarpıştı | Video 13.11.2022 | 07:02
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Mısır'da su kanalına düşen otobüste can kaybı 24'e yükseldi | Video 13.11.2022 | 06:05
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Fransa'da Kara Perşembe... Başkent'te metro seferleri durdu | Video 10.11.2022 | 11:54
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İtalya’da 5.7 büyüklüğünde deprem | Video 09.11.2022 | 15:54
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İngiltere'de Kral III. Charles'a yumurtalı saldırı | Video 09.11.2022 | 16:23
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Husiler’den Marib’e füze saldırısı! Aynı aileden 7 kişi öldü | Video 08.11.2022 | 09:06
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Meksika’da temizlik işçilerinden çöp protestosu | Video 07.11.2022 | 09:04
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İspanya polisinden rekor uyuşturucu operasyonu | Video 06.11.2022 | 11:40
Çin’in Guangzhou kentinde Covid-19 salgınını önlemek için sert tedbirler nedeniyle halk protesto düzenledi.