Video Dünya Darya Dugina için cenaze töreni düzenlendi | Video
Darya Dugina için cenaze töreni düzenlendi | Video

Darya Dugina için cenaze töreni düzenlendi | Video

23.08.2022 | 11:20

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya'nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina için cenaze töreni düzenlendi.

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