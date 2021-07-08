Video Dünya Denizde feci olay! Bilincini kaybeden paraşütlü kadına sürat teknesi çarptı | Video

Denizde feci olay! Bilincini kaybeden paraşütlü kadına sürat teknesi çarptı | Video

Denizde feci olay! Bilincini kaybeden paraşütlü kadına sürat teknesi çarptı | Video
08.07.2021 | 10:16

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Mısır'da yaşanan olayda deniz üzerinde paraşüt yapan Ukraynalı kadın turist, paraşütün ipleri kopunca denize düştü ve bilincini kaybetti. Kendisini görüntülemek ve yardım etmek isteyen bir sürat teknesi, kadına yaklaştığı anda tekrar havalanan paraşütle birlikte sürüklenen kadın, kafasını sürat teknesine çarptı. Hastaneye kaldırılan kadınının kafasına 15 dikiş atıldığı belirtildi.

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