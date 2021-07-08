Denizde feci olay! Bilincini kaybeden paraşütlü kadına sürat teknesi çarptı | Video
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Mısır'da yaşanan olayda deniz üzerinde paraşüt yapan Ukraynalı kadın turist, paraşütün ipleri kopunca denize düştü ve bilincini kaybetti. Kendisini görüntülemek ve yardım etmek isteyen bir sürat teknesi, kadına yaklaştığı anda tekrar havalanan paraşütle birlikte sürüklenen kadın, kafasını sürat teknesine çarptı. Hastaneye kaldırılan kadınının kafasına 15 dikiş atıldığı belirtildi.