Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:16
Dünya şokta! Mona Lisa tablosuna pastalı saldırı | Video 30.05.2022 | 14:36
01:36
Kaliforniya'da "Deniz Ürünleri Festivali" ilgi gördü | Video 30.05.2022 | 13:37
00:40
Arnavutluk’ta 3. tur Cumhurbaşkanlığı seçimi adaysız yapıldı | Video 30.05.2022 | 13:02
01:09
Dünyanın en uzun cam köprüsü Vietnam'da açıldı | Video 30.05.2022 | 13:03
00:41
Nepal’de kaybolan uçağın enkazı bulundu | Video 30.05.2022 | 10:31
00:25
Fransa'daki PKK kampından görüntüler yayınlandı | Video 30.05.2022 | 11:01
01:45
Kudüs’teki Bayrak Yürüyüşü’nde yüzlerce kişi yaralandı | Video 30.05.2022 | 07:38
03:49
Meksika’da çöp alanında yangın | Video 30.05.2022 | 07:38
01:18
01:46
00:13
00:21
Fransa’da "uçan adam" Zapata, 15 metre yüksekten göle çakıldı | Video 29.05.2022 | 16:25
02:36
Gazze'de "bayrak yürüyüşü" protestosu | Video 29.05.2022 | 08:42
01:59
Brezilya’da toprak kayması: 33 ölü | Video 29.05.2022 | 08:42
02:19
01:39
04:27
Lavrov: "Batı Rusya'ya topyekun savaş ilan etti" | Video 27.05.2022 | 13:25
00:10
Ukrayna'nın Mariupol kentinde 70 sivilin cesedine ulaşıldı | Video 27.05.2022 | 13:12
00:19
Hindistan'da otobüs kazası: 16 yaralı | Video 27.05.2022 | 11:40
02:42
ABD’deki okul katliamında yeni görüntüler! Polise tepki yağdı | Video 27.05.2022 | 09:41
Fransa’daki Louvre Müzesi’nde sergilenen Mona Lisa tablosuna bir aktivist tarafından pasta kreması sürüldü.