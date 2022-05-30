Dünyanın en uzun cam köprüsü Vietnam'da açıldı | Video

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Vietnam'da 632 metre uzunluğundaki cam köprü, dünyanın en uzun cam köprüsü olarak Guinness rekorlar kitabına girdi.
Turistik özellikleriyle öne çıkan Vietnam'ın Son La eyaletinde inşa edilen 632 metre uzunluğundaki cam köprü için açılış töreni düzenlendi. Vietnamlı yetkililerin katıldığı törene, Guinness rekorlar kitabı yetkilileri de katıldı. Cam taban kalınlığının 40 milimetre olduğu ve 450 kişiyi taşıyabilme kapasitesine sahip olan "Beyaz Ejder" adlı cam köprü, dünyanın en uzun köprüsü olarak Guinness rekorlar kitabına girdi.
Bir önceki rekor Çin''in Guangdong eyaletindeki 526 metre uzunluğundaki köprüye aitti.