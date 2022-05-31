Video Dünya Dünyanın en uzun yolcu gemisi kaza yaptı! Yolcuların çığlıkları... | Video
Dünyanın en uzun yolcu gemisi kaza yaptı! Yolcuların çığlıkları... | Video

Dünyanın en uzun yolcu gemisi kaza yaptı! Yolcuların çığlıkları... | Video

31.05.2022 | 15:21

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Dünyanın en uzun gemisi Harmony, Jamaika yolculuğu sırasında liman pilotunun yanlış yönlendirmesi nedeniyle limana çarptı. Olay nedeniyle gemide hasar olmazken, liman kullanılamaz hale geldi. Sosyal medyada yayılan görüntülerde insanların çığlık çığlığa bağrıştığı görüldü.

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