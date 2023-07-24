Video Dünya Ebeko Yanardağı’nda patlama! | Video
Ebeko Yanardağı’nda patlama! | Video

Ebeko Yanardağı’nda patlama! | Video

24.07.2023 | 14:21

Rusya’ya bağlı Kuril Adaları’nda bulunan Ebeko Yanardağı yeniden harekete geçerek 3 kilometre yüksekliğe kül ve duman püskürttü.

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Rusya'nın Sahalin bölgesindeki Kuril Adaları'nda bulunan Ebeko Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yanardağın 3 kilometre yüksekliğe kül ve duman püskürttüğü, dumanların kuzeydoğu yönünde 5 kilometreye kadar yayıldığı ifade edildi. Açıklamada, küllerin yerleşim alanlarına ulaşmadığı ve siviller için herhangi bir tehdit oluşmadığı kaydedildi.

Ebeko Yanardağı, geçtiğimiz yıl yeniden harekete geçmiş, küller yerleşim alanlarına ulaşmıştı. Yanardağda en son 13 Temmuz'da patlama meydana gelmişti.

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