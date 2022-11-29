Video Dünya El Salvador'daki Chaparrastique Yanardağı'nda volkanik hareketlilik devam ediyor | Video
El Salvador'daki Chaparrastique Yanardağı'nda volkanik hareketlilik devam ediyor | Video

El Salvador'daki Chaparrastique Yanardağı'nda volkanik hareketlilik devam ediyor | Video

29.11.2022 | 16:04

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Orta Amerika ülkesi El Salvador'daki Chaparrastique Yanardağı'ndaki patlamalar Pazar gününden beri sürüyor.

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El Salvador'un başkenti San Salvador'un 145 kilometre doğusunda bulunan Chaparrastique Yanardağı'nda hareketlilik yaşanıyor. Yetkililer, Pazar gününden beri Chaparrastique Yanardağı'nda yaşanan patlamalar nedeniyle bölge halkına uyarılarda bulundu. El Salvador Çevre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yanardağın patlamalar esnasında krater çevresine taş ve kül püskürttüğü belirtildi. Patlamaların yoğunluğunun sıfır ila 8 aralığından 1 olduğu bildirildi.

BELEDİYELER ALARMA GEÇTİ
El Salvador Sivil Savunma Kurumu Müdürü Luis Alonso Amaya, patlamalar nedeniyle çevredeki 3 belediyenin uyarıldığını ve alarm durumuna geçirildiğini ifade etti.

Yetkililer, Chaparrastique Yanardağı'ndaki volkanik hareketlilik sebebiyle bölgenin tahliye edilmesi durumuna hazırlık amacıyla 10 binden fazla kişinin barınması için 26 sığınak hazırladı.

Chaparrastique Yanardağı'nda meydana gelen patlamalar sebebiyle şu ana kadar yaralanma kaydedilmedi.

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