Video Dünya Endonezya’da batan denizaltı mürettebatının “Elveda” şarkısını söylediği görüntüler ortaya çıktı | Video

Endonezya’da batan denizaltı mürettebatının “Elveda” şarkısını söylediği görüntüler ortaya çıktı | Video

Endonezya’da batan denizaltı mürettebatının “Elveda” şarkısını söylediği görüntüler ortaya çıktı | Video
26.04.2021 | 17:02

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Endonezya ordusu, batan denizaltıdaki askerlerin "Sampai Jumpa" (Elveda) adlı şarkıyı söyledikleri görüntüleri yayınladı.

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Endonezya'da 21 Nisan'da tatbikat sırasında Bali Adası açıklarında batan KRI Nanggala-402 denizaltısında hayatını kaybeden askerlerin birkaç hafta önce çekilen görüntülerini yayınladı. Gitar eşliğinde "Sampai Jumpa" (Elveda) adlı şarkıyı söyleyen askerlerin görüntüleri izleyenleri duygulandırdı.

Bali açıklarında kaybolan denizaltının 4 gün sonra enkazına ulaşılmış ve 53 mürettebatın tamamının hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Arama kurtarma çalışmalarına en az 25 donanma gemisi katılmış, ABD, Malezya ve Singapur da bölgeye gemi sevk etmişti.

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