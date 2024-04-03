Endonezya’da Merapi Yanardağı’nda patlama | Video
Endonezya’nın Java Adası’nda bulunan Merapi Yanardağı’nda patlama meydana geldi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:33
Endonezya’da Merapi Yanardağı’nda patlama | Video 03.04.2024 | 15:27
08:50
Stoltenberg: “Çin, Rusya'nın savaş ekonomisini destekliyor" | Video 03.04.2024 | 14:21
02:16
ABD’yi fırtına vurdu, Texas’ta ceviz büyüklüğünde dolu yağdı | Video 03.04.2024 | 11:32
00:52
Tayvan açıklarındaki 7,4 büyüklüğünde depremde en az 4 kişi öldü | Video 03.04.2024 | 09:38
00:37
Tayvan'da 7,4 büyüklüğünde deprem! Son 25 yılın en büyüğü | Video 03.04.2024 | 09:32
00:47
Finlandiya’da okulda silahlı saldırı: 3 yaralı | Video 02.04.2024 | 13:56
02:20
İsrail, Gazze’de insani yardım çalışanlarını vurdu: 7 ölü | Video 02.04.2024 | 12:35
00:25
Tataristan’da 3 ayrı dronlu saldırı | Video 02.04.2024 | 13:12
02:36
Kazakistan’da sel: 20 bölgede acil durum | Video 02.04.2024 | 12:35
02:00
ABD’de FBI’ın saha ofisine araçlı saldırı | Video 02.04.2024 | 06:01
04:04
İsrail’de erken seçim çağrısıyla düzenlenen protesto 2’inci gününde | Video 02.04.2024 | 06:01
02:19
İran’da yüzlerce kişi konsolosluk saldırısını protesto etti | Video 02.04.2024 | 06:01
04:09
Hindistan'da fırtına ve hortum: 5 ölü, 100 yaralı | Video 01.04.2024 | 15:59
00:25
Çin’de AVM’nin zemini aniden çöktü: 2 yaralı | Video 01.04.2024 | 13:58
00:43
Pakistan’da şiddetli yağış nedeniyle 2 ev çöktü: 10 ölü | Video 31.03.2024 | 15:59
01:06
İsrail, Maghazi Mülteci Kampı’nı vurdu: 4 ölü | Video 31.03.2024 | 12:10
03:35
00:29
İtalya’da kayak merkezindeki telesiyejde korku dolu anlar kamerada | Video 30.03.2024 | 12:38
02:37
Brezilya’da inşaat halindeki 33 katlı binada yangın çıktı! | Video 29.03.2024 | 16:38