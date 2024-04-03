Video Dünya Endonezya’da Merapi Yanardağı’nda patlama | Video
Endonezya’da Merapi Yanardağı’nda patlama | Video

Endonezya’da Merapi Yanardağı’nda patlama | Video

03.04.2024 | 15:27

Endonezya’nın Java Adası’nda bulunan Merapi Yanardağı’nda patlama meydana geldi.

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Endonezya'nın Java Adası'nda bulunan 2 bin 963 metre yüksekliğindeki Merapi Yanardağı'nda yerel saatle 08.00 sıralarında patlama meydana geldi. Yanardağın 1.5 kilometre yüksekliğe kül ve duman püskürtmesi sonucu Magelang bölgesindeki 7 köy külle kaplandı. Bölgede yaşayanlara tahliye emri verilmediği öğrenildi.
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