Video Dünya Eyfel Kulesi, Ukrayna bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı | Video
Eyfel Kulesi, Ukrayna bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı | Video

Eyfel Kulesi, Ukrayna bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı | Video

24.02.2023 | 08:42

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 1'inci yıldönümü dolayısıyla Fransa'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi'ne Ukrayna bayrağının renkleri yansıtıldı.

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