Filipinler’de Taal Yanardağı’nda art arda patlama | Video

27.10.2025 | 13:41

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü’ne (Phivolcs) göre, Batangas eyaletinde bulunan Taal Yanardağı’nda dün 02.55 sıralarında küçük bir buhar patlamasının ardından 08.13 ve 08.20’de iki küçük volkanik patlama meydana geldi.

Filipinler'in en aktif ikinci yanardağı Taal'da art arda patlamalar yaşandı. Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs) tarafından yapılan açıklamada, Taal Yanardağı'nda dün 02.55 sıralarında küçük bir buhar patlamasının ardından 08.13 ve 08.20'de iki küçük volkanik patlama meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, patlamaların yanardağın ana kraterinde 2 bin 100 metreye kadar kül bulutları oluşturduğu aktarıldı. Phivolcs'un 24 saatlik gözlem bültenine göre, Taal Yanardağı'nda 9 volkanik deprem kaydedildi. Bunlardan ikisi, 96 dakikaya kadar süren sarsıntılar oluşturdu ve adada kısa süreli bir şişme gözlemlendi.

Yapılan açıklamada, Taal Yanardağı üzerinde düşük seviye uyarı bulunduğu, bunun yanardağın anormal bir durumda olduğunu ve ani buhar veya gaz kaynaklı patlamaların uyarısız meydana gelebileceğini gösterdiği aktarıldı.

