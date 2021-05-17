Filistinli yönetmenden İsrail’in hırsızlığını anlatan film
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Filistinli genç yönetmen Ömer Rammal, “Yer” isminde kısa bir film çekti. Bu kısa filmde Rammal, ‘Yahudi yerleşimciler’ olarak adlandırılan ama aslında işgalci olan Yahudilerin Filistinli Müslümanlar’ın evlerini hukuksuz bir şekilde nasıl ele geçirdiklerine ve çaldıklarına vurgu yaptı. Kısa film kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu, paylaşım rekoru kırdı. İşte o kısa film: