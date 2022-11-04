Video Dünya Fransa’da aşırı sağcı milletvekili, siyahi vekilin sözünü “Afrika'ya dönsün” diyerek kesti | Video
Fransa’da aşırı sağcı milletvekili, siyahi vekilin sözünü “Afrika'ya dönsün” diyerek kesti | Video

Fransa’da aşırı sağcı milletvekili, siyahi vekilin sözünü “Afrika'ya dönsün” diyerek kesti | Video

04.11.2022 | 12:29

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Fransa Ulusal Meclisinde aşırı sağcı milletvekili Gregoire de Fournas, siyahi milletvekili Carlos Martens Bilongo’nun göçmenlerin sorunlarına değindiği konuşmasını keserek, "Afrika'ya dönsün" diye bağırdı. Tansiyonun yükseldiği mecliste ara verilen oturum, daha sona sonlandırıldı.

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Fransa Ulusal Meclis'inde düzenlenen oturumda tansiyon yükseldi. Sol kanattaki Fransa Boyun Eğmeyen Partisinin (LFI) siyahi milletvekili Carlos Martens Bilongo mecliste yaptığı konuşmada, sivil toplum kuruluşu SOS Mediterranee tarafından kurtarılan ve günlerdir Akdeniz'de mahsur kalan 234 göçmen için inebilecekleri bir liman bulma konusunda yardım talebini gündeme getirdi. Bilango'nun konuşmasına devam ettiği sırada aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) milletvekili Gregoire de Fournas, "Afrika'ya dönsün" diye bağırdı. Diğer milletvekillerinin tepkileri nedeniyle tansiyonun yükselmesi sonucu Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun Pivet oturuma ara verdi. Daha sonra Braun-Pivet gerekli yaptırımların Meclis Bürosunda ele alınmasına karar vererek oturumu sonlandırdı.

"UTANÇ VERİCİ"
Bilongo, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Bugün bazı insanlar bir kez daha ten rengimi tartışmanın merkezine koyuyor. Ben Fransa'da doğdum ve bir Fransız milletvekiliyim. Bugün Ulusal Meclis'te böyle bir hakarete uğrayacağımı düşünmemiştim" ifadelerini kullandı. Bilongo, De Fournas'ın sözlerinin "utanç verici" olduğunu kaydetti.

"SÖZLERİM MESLEKTAŞIM İÇİN DEĞİLDİ"
De Fournas ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sözlerinin Carlos Martens Bilongo'nun kendisini değil, deniz yoluyla Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenlere olduğunu belirterek, "Sözlerim meslektaşım için değildi" ifadelerini kullandı.

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