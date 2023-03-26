Fransa'da Dünya Saati etkinliği | Video
Fransa'nın başkenti Paris'te yer alan Eyfel Kulesi, Arc de Triomphe, Sacre Coeur, Bastille Opera Binası ve Hotel de Ville dahil olmak üzere 300'den fazla kamu binası iklim değişikliğiyle mücadeleye dikkat çekmek için 1 saat boyunca ışıklarını kapatarak karanlığa gömüldü.
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