Video Dünya Fransa'da Dünya Saati etkinliği | Video
Fransa'da Dünya Saati etkinliği | Video

Fransa'da Dünya Saati etkinliği | Video

26.03.2023 | 08:30

Fransa'nın başkenti Paris'te yer alan Eyfel Kulesi, Arc de Triomphe, Sacre Coeur, Bastille Opera Binası ve Hotel de Ville dahil olmak üzere 300'den fazla kamu binası iklim değişikliğiyle mücadeleye dikkat çekmek için 1 saat boyunca ışıklarını kapatarak karanlığa gömüldü.

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Her yıl 190'dan fazla ülkede iklim krizine dikkat çekmek için 1 saat ışıkların kapatıldığı Dünya Saati etkinliğinde Fransa'nın başkenti Paris'te de 300'den fazla kamu binası karanlığa gömüldü. İsviçre merkezli Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından 2007 yılında başlatılan 1 saatliğine ışıkları kapatma etkinliğinde başkent Paris'teki Eyfel Kulesi, Arc de Triomphe, Sacre Coeur, Bastille Opera Binası ve Hotel de Ville'nin aydınlatması 1 saat boyunca kapatıldı. Dünya Saati etkinliği, her yıl mart ayının son cumartesi günü yapılıyor.

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