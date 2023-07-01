Fransa'da gerilim tırmanıyor! İsyancılar marketi ateşe verdi... | Video
Fransa'da gerilim tırmanıyor! Nanterre kentinde öldürülen 17 yaşındaki genç için çıkan isyan, ülkenin dört bir yanına sıçradı. Öfkeli grubun ateşe verdiği marketten çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:31
Fransa'da gerilim tırmanıyor! İsyancılar marketi ateşe verdi... | Video 01.07.2023 | 12:12
00:43
Hindistan’da devrilen otobüs alev aldı: 25 ölü, 8 yaralı | Video 01.07.2023 | 10:53
02:53
Fransa'da sokaklar yangın yeri! Olaylar Belçika'ya da sıçradı! | Video 01.07.2023 | 09:50
02:54
Endonezya’da 6.4 büyüklüğünde deprem: 1 ölü, 9 yaralı | Video 01.07.2023 | 10:05
03:45
Eskişehir’de otobüs kazası: 35 yaralı! | Video 01.07.2023 | 10:05
00:41
Meksika’da Beatriz Kasırgası alarmı! | Video 01.07.2023 | 08:44
01:15
00:55
Fransa'daki olaylarda mağazalar zarar gördü | Video 01.07.2023 | 09:04
00:16
Kenya’da zincirleme kaza: 48 ölü | Video 01.07.2023 | 08:44
00:12
Joe Biden canlı yayını bir anda terk etti | Video 30.06.2023 | 16:43
00:33
02:30
ABD’nin güneyinde sıcak hava dalgası: 14 ölü | Video 30.06.2023 | 13:41
00:28
Fransa yangın yeriyken Macron partide eğlendi | Video 30.06.2023 | 11:34
02:48
Fransa’da şiddet olayları sürüyor: 667 kişi gözaltında | Video 30.06.2023 | 11:17
00:56
Meksika’da bomba yüklü araç patladı: 5 kişi yaralandı | Video 30.06.2023 | 08:32
01:04
Fransa'daki isyan Belçika'ya da sıçradı | Video 30.06.2023 | 08:32
01:53
Kenya Devlet Başkanı Ruto'dan Macron'a IMF ve dolar ayarı | Video 29.06.2023 | 12:35
01:19
Titan denizaltısının enkazı bulundu! İçindeki insan kalıntıları... | Video 29.06.2023 | 10:59
01:23
Meksika'da 14 polis kaçırıldı | Video 29.06.2023 | 08:35
00:37
Meksika'da havai fişek atölyelerinde patlama | Video 29.06.2023 | 08:35