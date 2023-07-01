Fransa'da gerilim tırmanıyor! İsyancılar marketi ateşe verdi... | Video

Fransa'da gerilim tırmanıyor! Nanterre kentinde öldürülen 17 yaşındaki genç için çıkan isyan, ülkenin dört bir yanına sıçradı. Öfkeli grubun ateşe verdiği marketten çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı.