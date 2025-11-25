Video Dünya Gazze’de enkaz altında mağara gibi bir alanda yaşam mücadelesi | Video
Gazze’de enkaz altında mağara gibi bir alanda yaşam mücadelesi | Video

Gazze’de enkaz altında mağara gibi bir alanda yaşam mücadelesi | Video

25.11.2025 | 10:36

Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı’nda yaşayan Filistinli İsmail en-Neccar, İsrail saldırılarında yıkılmış evinin enkazının altında yaptığı mağara gibi dar bir alanda, ailesi ile birlikte yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail'in 2 yılı aşkın süredir düzenlediği saldırıların izleri, Gazze Şeridi'nin dört bir yanında görülüyor. Yıllardır süren İsrail saldırıları, yerleşim yerlerini enkaza çevirirken, yaklaşan kış, sivillerin güvenli ve sıcak bir sığınak arayışını daha da acil hale getiriyor. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda yaşayan Filistinli İsmail en-Neccar, İsrail savaş uçaklarının yerle bir ettiği evinin enkazının altında, mağara gibi dar bir alan oluşturarak, ailesi ile birlikte zor şartlar atında yaşam mücadelesi veriyor.

"BARINAK EKSİKLİĞİ BENİ ÇOCUKLARIMLA BİRLİKTE BURADA YAŞAMAYA MECBUR BIRAKTI"
Evine savaşın başında bomba atıldığını belirten İsmail en-Neccar, "Bugün, her an çökmeye hazır bir çatının altında yaşıyorum, çünkü gidecek başka hiçbir yerim yok. Evimizden geriye kalanlar her an üzerimize çökecek olsa da barınak eksikliği beni çocuklarımla birlikte burada yaşamaya mecbur bıraktı. Bu savaşın yakında bitmesini ve Gazze'nin hızla yeniden inşa edilmesini umuyorum ki evime geri dönebileyim" ifadelerini kullandı.
Uluslararası kamuoyuna çağrı yapan İsmail en-Neccar, "Bize destek olun ve yeniden inşa etmemize yardım edin. Bugün başka bir tür savaşla karşı karşıyayız. Barınak, yiyecek, su ve temel ihtiyaçlar için verilen bir savaş. Ben altı kişilik bir ailenin tek geçim kaynağıyım. İş imkanı yok ve durum son derece zor. Herkesin bize yeniden inşa etmemizde ve özellikle büyük aileleri geçindirenlere iş imkanı oluşturulmasında yardımcı olmasını diliyorum" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda 69 bin 756 sivil hayatını kaybederken, 170 bin 946 sivil yaralandı. Gazze Hükümeti Medya Ofisi'nin son verilerine göre; İsrail, 268 bin konutu tamamen, 148 bin konutu ise oturulamaz derecede ağır hasarlı hale getirdi, 153 bin konut da kısmen zarar gördü.

