Gelinin eski sevgilisinin intikamı: Düğün hediyesi ortalığı savaş alanına çevirdi! Damat ve kardeşi öldü | Video 05.04.2023 | 14:07 Hindistan'da yeni evli çifte düğün hediyesi olarak getirilen sinema sistemine yerleştirilen patlayıcıların infilak etmesi sonucu damat ve kardeşi hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletinin Kabirdham ilçesinde, yeni evli çifte düğün hediyesi olarak getirilen sinema sistemine yerleştirilen bomba patladı. Damat ve kardeşinin hayatını kaybettiği olayda, aralarında 18 aylık bir bebek de dahil olmak üzere 4 kişi yaralandı. Polis, hediyenin, prize takılır takılmaz içindeki patlayıcıların infilak ettiğini, patlamanın yaşandığı odanın duvarlarının ve evin çatısının çöktüğünü bildirdi.Polis, olayın bir kaza olmadığını ve gelinin eski sevgilisi 33 yaşındaki Sarju Markam isimli şahıs tarafından düzenlendiğini söyledi. Eski sevgili Markam, soruşturma dahilinde gözaltına alındı.