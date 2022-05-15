Görüntüler ortaya çıktı! Rusya'nın fosfor bombaları Mariupol'ün son kalesine yağıyor | Video
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Yaklaşık 3 aydır devam eden Rusya-Ukrayna savaşından en çok etkilenen bölge Ukrayna'nın Mariupol şehri. Şehirde Ukraynalı askerlerin direniş gösterdiği Azovstal Çelik Fabrikası'nda ise yeni bir gelişme yaşandı. Ukrayna, Rus birliklerinin zaten zor dayanan fabrikaya fosfor bombası yağdırdığını iddia ederek görüntüleri paylaştı.