Husiler’den Marib’e füze saldırısı! Aynı aileden 7 kişi öldü | Video

İran destekli Husiler tarafından Yemen’in Marib kentine düzenlenen füze saldırısında aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yemen'de 2014 yılından bu yana devam eden iç savaşta her geçen gün can kaybı artıyor. İran destekli Husiler tarafından Marib kentine füze saldırısı düzenlendi. Saldırıda bir silah deposunun vurulmasının ardından çok sayıda patlama meydana gelirken, patlamalar nedeniyle aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıda çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade edilirken, bölgedeki hastaneler kan bağışı için halka çağrıda bulundu.