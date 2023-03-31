İngiltere'de yaşayan 70 yaşındaki Pakistanlı kadın, deprem bölgesine yardım götürdü | Video 31.03.2023 | 12:50 İngiltere vatandaşı Pakistan asıllı 70 yaşındaki Abide Khan, Adana, Hatay ve Gaziantep’e giderek depremzedeler için topladığı yardımları teslim etti. Depremzedelerle yakından ilgilenen ve onlara moral veren Khan, acısı ve travması olan insanlara kendine özgü terapisini de uyguladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hemen harekete geçen insanlardan biri de 70 yaşındaki Pakistan asıllı İngiliz vatandaşı Abide Khan oldu. İlerlemiş yaşına rağmen topladığı yardımları bizzat deprem bölgesine giderek ulaştırmak isteyen Khan; Adana, Hatay ve Gaziantep'i ziyaret ederek depremzedelerin acılarına ortak oldu. İngiltere'de bir yardım derneğinde gönüllü olan Abide Khan, başkent Londra'daki evinde depremle ilgili hissettiklerini ve yaşadıklarını anlattı.

"Bir yardımım dokunur mu?" diyerek Türkiye'ye gittiğini ifade eden İngiltere vatandaşı kadın, "Çok maddi kaynağım olmasa da bağışlamak için medikal terapi alanında tecrübem vardı. Benim, arkadaşlarımın ve ailemin bağışlarıyla oraya giderek depremin merkezindeki üç şehri Hatay, Adana, Gaziantep ve diğer şehirleri ziyaret ettim. Orada çadırlara gittim, insanlara anksiyete şikayetlerinin olup olmadığını, bir acı çekip çekmediklerini sordum. Terapim sayesinde birçok insan şikayetlerinden kurtuldu ve bu beni çok mutlu etti" dedi.

"YAŞANANLAR ÇOK KÖTÜYDÜ, EVDE OTURUP DİNLENEMEZDİM"

Türkiye'ye 2-3 kişi ile gitmeye karar verdiklerini ancak son dakikada yalnız gitmek durumunda kaldığını belirten Abide Khan, "Yine de gitmekte kararlıydım. Çünkü yaşananlar çok kötüydü ve bunlardan zarar gören insanlar da beni çok etkiledi. Evde oturup dinlenemezdim. Küçük de olsa yardım etmeliyim diye düşündüm. Şükürler olsun, yiyecek, su gibi yardımlar sağladım ve bana orada birçok insan katıldı. Benim yalnız geldiğimi ve yardım etmek istediğimi biliyorlardı. Orada bir takım olduk. Umarım daha iyi şartlarda onlarla tekrar yardım etme fırsatım olur" diye konuştu.

"İNSANLAR TÜRKİYE'DE NE OLDUĞUNU TAM BİLMİYOR"

Deprem bölgesinde gördüklerini tarif etmekte zorlandığını belirten Pakistan asıllı yardımsever, yaşadıklarını şöyle ifade etti:

"Bazı insanlar bütün ailesini kaybetmişti. Orada birlikte çalıştığımız diğer gönüllülerle konuşurken onlardan biri yanımıza geldi. Maraşlıydı. Bana 4 güzel kızın fotoğrafını gösterdi. Hepsi depremde vefat etmişti. Adam travma geçirmişti. Tarifi zor. Başka bir adam ailesinden bir kişiyi kaybetmişti. Buraya geldim, insanlar Türkiye'de ne olduğunu tam bilmiyor. Çığlık atsanız kimse duymaz. Her yer dümdüz olmuştu. Ev yok, iş yeri yok. Çadırdaki insanlar travmaya uğramıştı."

"MÜSLÜMANLAR BÖYLE OLMALI DEDİM"

Deprem bölgesinde çok insanla tanıştığını dile getiren Khan, onları oldukça cesur olarak nitelendirerek, "Yaşadıkları şeylere rağmen, evlerini ve sevdiklerini kaybetmelerine rağmen çok cesurlardı. Çadırları ziyaret ederken bana hep bir şey ikram etmek ve halimi hatırımı sormak istediler. Her şeyi paylaşmak istiyorlardı. Kırık bir tahta parçasını oturmam için bana verdiler. 'Biz ayakta dururuz' dediler. Çok değişik insanlar. 'Müslümanlar böyle olmalı' dedim" ifadelerini kullandı.