Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine roketli saldırı! | Video
ağdat'taki Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliği, sabah saatlerinde roketlerle hedef alındı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, hasara yönelik henüz bilgi paylaşılmadı.
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASINDAN SONRA SALDIRILAR ARTTI
Öte yandan, İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye başlattığı saldırılardan sonra Irak ve Suriye'de ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin bulunduğu üslere 70'ten fazla saldırı düzenlendi. Saldırıların çoğunu İran yanlısı Şii milis gruplarının çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi adlı grup üstlendi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:29
Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine roketli saldırı! | Video 08.12.2023 | 10:15
00:29
Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine roketli saldırı | Video 08.12.2023 | 10:39
00:54
00:21
Japonya’da binlerce balık kıyıya vurdu | Video 08.12.2023 | 08:57
01:16
Meksika’da 5.8 büyüklüğünde deprem | Video 08.12.2023 | 08:57
00:15
Filistinli kadının oğluna vedası yürek yaktı | Video 07.12.2023 | 15:55
20:36
Başkan Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten ortak açıklama | Video 07.12.2023 | 15:19
02:25
İsrail Gazze’de mülteci kamplarını vurdu: 23 ölü | Video 07.12.2023 | 14:16
02:25
İsrail Gazze’de mülteci kamplarını vurdu: 23 ölü | Video 07.12.2023 | 14:16
00:46
Gazzeli çocuk Başkan Erdoğan’dan yardım istedi | Video 07.12.2023 | 11:56
01:37
Pakistan’da mobilya çarşısında yangın: 5 ölü | Video 07.12.2023 | 10:54
04:19
ABD’de üniversiteye silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti | Video 07.12.2023 | 09:00
02:05
Azerbaycan'da 5.6 büyüklüğünde deprem | Video 07.12.2023 | 09:23
03:31
Hindistan'daki kasırgada can kaybı 17'ye yükseldi | Video 06.12.2023 | 15:28
00:27
Tel Aviv’e roket parçalarının düşme anı görüntülendi | Video 06.12.2023 | 13:31
03:13
Filipinler’de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 17 ölü, 11 yaralı | Video 06.12.2023 | 11:24
03:13
Filipinler’de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 17 ölü, 11 yaralı | Video 06.12.2023 | 10:40
02:17
Gazze’de can kaybı 16 bini aştı! 7 bini çocuk | Video 06.12.2023 | 08:57
00:29
İsrailli fenomenler, Gazze'de ölenlerle alay eden akım başlattı | Video 05.12.2023 | 16:43
08:05
Katar Emiri: "İsrail soykırım yapıyor" | Video 05.12.2023 | 14:25