Irak’ta mühimmat deposunda patlama: 7 ölü | Video

Irak’ın Necef şehrindeki silah ve mühimmat deposunda meydana gelen patlama nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Irak'ın güneyinde yer alan Necef kentinde, Şii Lider Mukteda Sadr başkanlığındaki Sadr Grubu'nun silahlı kanadı olan Saraya el-Selam'a ait silah ve mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Silah ve mühimmat deposunun kentteki Olimpiyat Stadı yakınında olduğu belirtilirken, yetkililer patlama nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 3 kişinin ise yaralandığını açıkladı.Patlamaya, Necef kentindeki aşırı sıcakların yol açtığı belirtildi.