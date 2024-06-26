İran'da sel felaketi: 2 kayıp, 24 yaralı | Video
İran'ın kuzeyinde bulunan Mazendaran eyaletinde şiddetli yağış nedeniyle Tilar Irmağı’nın taşması sonucu meydana gelen selde 2 kişi kayboldu, 24 kişi de yaralandı.
Mazenderan Kızılay Başkanı Gulamali Fehari, yaralılardan 5'nin hastaneye kaldırıldığını, yerleşim yerlerinde küçük çaplı hasar meydana geldiğini ve kayıpları arama çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.
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