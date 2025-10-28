İsrail, 1 esirin daha cenazesini Hamas'tan teslim aldı | Video
28.10.2025 | 09:01
Hamas, ateşkes anlaşması kapsamında 1 İsrailli esirin cenazesini daha İsrail'e teslim etti.
Hamas, varılan ateşkes anlaşması kapsamında İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden 1 İsrailli esirin daha cenazesini Kızılhaç aracılığıyla İsrail'e teslim etti. İsrail ordusu, cenazenin incelemenin ardından Gazze Şeridi'nden çıkaracak. Cenaze, kimlik tespiti için İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Abu Kabir Adli Tıp Kurumu'na sevk edilecek.
Hamas, cenazesini teslim ettiği esirin kimliğini açıklamadı. Hamas, ateşkes anlaşmasının ardından şu ana kadar İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 28 esirden 16'sının cenazesini İsrail'e teslim etti.
