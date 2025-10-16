Video Dünya İsrail 2 esirin daha cenazesini teslim aldı | Video
16.10.2025 | 09:18

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes anlaşması kapsamında 2 İsrailli esirin daha cenazesini teslim alırken, Hamas’ın teslim ettiği cenaze sayısı 10’a yükseldi.

Hamas, varılan ateşkes anlaşması kapsamında İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden 2 İsrailli esirin daha cenazesini Kızılhaç aracılığıyla İsrail'e teslim etti. Cenazeler, Kızılhaç tarafından Gazze Şeridi'ndeki İsrail ordu birlikleri tarafından teslim alındı. Yapılan incelemenin ardından cenazeler İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Abu Kabir Adli Tıp Kurumu'na sevk edilecek. Hamas, ateşkes anlaşmasının ardından son teslim ile bugüne kadar İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 28 esirden 10'unu Kızılhaç aracılığıyla İsrail'e teslim etti.

"GERİYE KALAN CENAZELERİN BULUNMASI VE ÇIKARILMASI İÇİN İSE ÖZEL EKİPMAN GEREKİYOR"
Hamas, İsrail'in esirlerin cenazelerini teslimi konusundaki anlaşma şartını yerine getirmemekle suçlamasının ardından yaptığı açıklamada, ateşkes anlaşmasına bağlı olduklarını vurgulayarak, "Elimizdeki tüm canlı esirleri ve ulaşabildiğimiz cenazeleri teslim ettik. Geriye kalan cenazelerin bulunması ve çıkarılması için ise özel ekipman gerekiyor. Bunu için büyük çaba sarf ediyoruz" dedi.

