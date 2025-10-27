Video Dünya İsrail’den Kızıl Haç ve Mısırlı ekiplere Gazze’de esir cenazesi aramalarına izin | Video
İsrail’den Kızıl Haç ve Mısırlı ekiplere Gazze’de esir cenazesi aramalarına izin | Video

İsrail’den Kızıl Haç ve Mısırlı ekiplere Gazze’de esir cenazesi aramalarına izin | Video

27.10.2025 | 08:54

İsrail hükümeti, Gazze Şeridi’ndeki esirlerin cenazelerini arama çalışmaları için Kızıl Haç ve Mısırlı ekiplerin bölgeye girişine izin verdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Hamas, ekipman yetersizliği nedeniyle İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden esirlerin cenazelerine ulaşmakta zorluk çekerken, İsrail hükümeti esirlerin cenazelerini arama çalışmaları için Kızıl Haç ve Mısırlı ekiplerin bölgeye girişine izin verdi. İsrail hükümeti, Kızıl Haç ve Mısırlı ekiplere Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun geri çekildiği "sarı çizgi"nin ötesinde esirlerin cenazelerini aramalarına izin verildiğini azıkladı.

Kızıl Haç ekipleri, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile bir araya gelerek, Refah'ın güneyinde olduğuna inanılan bir esir cenazesi için bölgeye hareket etti.

Hamas, ateşkes anlaşmasının ardından şu ana kadar İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 28 esirden 13'ünün cenazesini İsrail'e teslim etti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İsrail’den Kızıl Haç ve Mısırlı ekiplere Gazze’de esir cenazesi aramalarına izin | Video 00:50
İsrail’den Kızıl Haç ve Mısırlı ekiplere Gazze’de esir cenazesi aramalarına izin | Video 27.10.2025 | 08:54
Gazze’de bir çadır, hayvanat bahçesinin kalan canlarına sığınak oldu | Video 04:33
Gazze’de bir çadır, hayvanat bahçesinin kalan canlarına sığınak oldu | Video 26.10.2025 | 16:55
Irak’ta petrol sahasında patlama: 1 ölü, 7 yaralı | Video 01:23
Irak’ta petrol sahasında patlama: 1 ölü, 7 yaralı | Video 26.10.2025 | 13:41
ABD’de emeklilik krizi yaşlıları evsizliğe sürüklüyor | Video 01:20
ABD’de emeklilik krizi yaşlıları evsizliğe sürüklüyor | Video 26.10.2025 | 13:06
ABD Başkanı Trump: Barış yapma konusunda BM’den çok daha iyiyim | Video 07:23
ABD Başkanı Trump: "Barış yapma konusunda BM'den çok daha iyiyim" | Video 26.10.2025 | 11:16
Hindistan’da motosiklet yolcu otobüsüne çarptı: 25 ölü | Video 00:43
Hindistan'da motosiklet yolcu otobüsüne çarptı: 25 ölü | Video 24.10.2025 | 11:57
Kamboçya Savunma Bakanı: Tayland ile pazar günü barış anlaşması imzalayacağız | Video 05:02
Kamboçya Savunma Bakanı: "Tayland ile pazar günü barış anlaşması imzalayacağız" | Video 23.10.2025 | 15:02
Venezuela’da bir uçak havalandıktan saniyeler sonra düştü! Korku dolu anlar kamerada | Video 00:20
Venezuela'da bir uçak havalandıktan saniyeler sonra düştü! Korku dolu anlar kamerada | Video 23.10.2025 | 15:15
ABD ordusu, Pasifik Okyanusu’nda ilk kez uyuşturucu kaçakçılarına saldırı düzenledi | Video 00:24
ABD ordusu, Pasifik Okyanusu’nda ilk kez uyuşturucu kaçakçılarına saldırı düzenledi | Video 23.10.2025 | 13:14
Louvre Müzesi Müdürü ifade verdi: Alarm çalıştı ama kameralar yetersiz | Video 04:15
Louvre Müzesi Müdürü ifade verdi: "Alarm çalıştı ama kameralar yetersiz" | Video 23.10.2025 | 13:13
Rusya’da üretim tesisinde patlama! 10 ölü, 5 yaralı | Video 00:39
Rusya'da üretim tesisinde patlama! 10 ölü, 5 yaralı | Video 23.10.2025 | 12:36
Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı ortaya çıktı | Video 00:33
Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı ortaya çıktı | Video 23.10.2025 | 11:03
AB ve Mısır, Gazze’deki ateşkes ve yeniden inşa çabalarına desteklerini teyit etti | Video 03:50
AB ve Mısır, Gazze’deki ateşkes ve yeniden inşa çabalarına desteklerini teyit etti | Video 23.10.2025 | 09:04
Sırbistan parlamentosu önünde silahlı saldırı | Video 03:02
Sırbistan parlamentosu önünde silahlı saldırı | Video 22.10.2025 | 15:48
Hindistan Cumhurbaşkanı Murmu’yu taşıyan helikopterin iniş yaptığı pist çöktü | Video 01:54
Hindistan Cumhurbaşkanı Murmu'yu taşıyan helikopterin iniş yaptığı pist çöktü | Video 22.10.2025 | 15:15
Uganda’da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı: En az 63 ölü | Video 00:42
Uganda’da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı: En az 63 ölü | Video 22.10.2025 | 13:27
Uganda’da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı: En az 63 ölü | Video 00:42
Uganda’da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı: En az 63 ölü | Video 22.10.2025 | 11:07
Almanya Başbakanı Merz, partisinin genel merkezi önünde binlerce kişi tarafından protesto edildi | Video 05:31
Almanya Başbakanı Merz, partisinin genel merkezi önünde binlerce kişi tarafından protesto edildi | Video 22.10.2025 | 08:59
ABD Başkanı Trump: 1 Kasım itibarıyla Çin’e yüzde 155 oranında gümrük vergisi uygulanacak | Video 02:26
ABD Başkanı Trump: "1 Kasım itibarıyla Çin'e yüzde 155 oranında gümrük vergisi uygulanacak" | Video 22.10.2025 | 08:58
Motoru duran pervaneli uçak, ABD’de sahile acil iniş yaptı | Video 00:35
Motoru duran pervaneli uçak, ABD’de sahile acil iniş yaptı | Video 22.10.2025 | 08:37

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY