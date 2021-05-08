İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısında yaralanan gazeteci o anları A Haber'e anlattı
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İşgalci İsrail güçlerini Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara saldırdı. İsrail polislerinin aralarında kadın ve çocuklarında olduğu ibadet eden Filistinlilerin üzerine attığı plastik mermilerin isabet ettiği Türk gazeteci Turgut Alp Boyraz o anları A Haber canlı yayınında yaşananları aktardı. İşgalci İsrail polisinin kullandığı plastik merminin insanları öldürebileceğini ifade eden Poyraz, "Mermi sağ bacağıma baldırıma isabet etti. Olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti. Hafif şekilde yaralandım. Plastik mermilerin dışında ses bombaları ve TOMA araçlarıyla lağımdan daha pis kokan bir su ile Müslümanlara saldırdı." dedi..