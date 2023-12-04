İsrailli hahamdan hadsiz sözler "Türkler canımızı sıkıyor" | Video

İsrail ordusunda görevli Haham Eliezer Kashtiel'in "En büyük hedef İsrail diyarını fethetmektir. Kutsal Kitap bize Beyruttan Amanos (Hatay) Dağları'na kadar almamızı emrediyor. Ancak Türkler ve Türkiye canımızı sıkıyor." diye konuştuğu görüntüler sosyal medyada gündem yarattı.