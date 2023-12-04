Video Dünya İsrailli hahamdan hadsiz sözler "Türkler canımızı sıkıyor" | Video
İsrailli hahamdan hadsiz sözler

İsrailli hahamdan hadsiz sözler "Türkler canımızı sıkıyor" | Video

04.12.2023 | 10:22

İsrail ordusunda görevli Haham Eliezer Kashtiel'in "En büyük hedef İsrail diyarını fethetmektir. Kutsal Kitap bize Beyruttan Amanos (Hatay) Dağları'na kadar almamızı emrediyor. Ancak Türkler ve Türkiye canımızı sıkıyor." diye konuştuğu görüntüler sosyal medyada gündem yarattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İsrailli hahamdan hadsiz sözler Türkler canımızı sıkıyor | Video 00:42
İsrailli hahamdan hadsiz sözler "Türkler canımızı sıkıyor" | Video 04.12.2023 | 10:22
Polonya’da termometreler eksi 25’i gördü | Video 03:19
Polonya’da termometreler eksi 25’i gördü | Video 04.12.2023 | 09:13
Tanzanya’da sel ve heyelan: 47 ölü, 80 yaralı | Video 00:30
Tanzanya’da sel ve heyelan: 47 ölü, 80 yaralı | Video 04.12.2023 | 09:13
İsrail gece boyunca Gazze Şeridi’ni vurdu: 51 ölü | Video 03:40
İsrail gece boyunca Gazze Şeridi’ni vurdu: 51 ölü | Video 03.12.2023 | 12:32
Filipinler’de bombalı saldırı: 4 ölü | Video 02:20
Filipinler'de bombalı saldırı: 4 ölü | Video 03.12.2023 | 12:31
Filistin Kızılayı, İsrail’in Al-Amal hastanesi yakınlarındaki saldırısını yayınladı | Video 00:37
Filistin Kızılayı, İsrail’in Al-Amal hastanesi yakınlarındaki saldırısını yayınladı | Video 03.12.2023 | 10:44
İsrail: Gazze’de 400’den fazla hedef vuruldu | Video 01:10
İsrail: "Gazze'de 400'den fazla hedef vuruldu" | Video 03.12.2023 | 10:18
Pakistan’da yolcu otobüsüne saldırı: 8 ölü | Video 01:41
Pakistan’da yolcu otobüsüne saldırı: 8 ölü | Video 03.12.2023 | 08:29
Gazze Şeridi’ne insani aranın ardından 100 tırlık ilk yardım konvoyu giriş yaptı | Video 00:35
Gazze Şeridi’ne insani aranın ardından 100 tırlık ilk yardım konvoyu giriş yaptı | Video 03.12.2023 | 08:29
SON DAKİKA: İsrail Gazze’de mülteci kampını vurdu! | Video 04:30
SON DAKİKA: İsrail Gazze'de mülteci kampını vurdu! | Video 02.12.2023 | 15:37
ABD İsrail’e 14 milyar dolar yardım sağlayacak | Video 01:12
ABD İsrail'e 14 milyar dolar yardım sağlayacak | Video 02.12.2023 | 15:34
Gizli rapor İsrail’i karıştırdı! Netanyahu’nun sağ koluna soğuk duş: CNN yayınında kalakaldı | Video 00:49
Gizli rapor İsrail’i karıştırdı! Netanyahu’nun sağ koluna soğuk duş: CNN yayınında kalakaldı | Video 02.12.2023 | 11:10
Serbest kalan rehineden Netanyahu’yu çıldırtacak Hamas sözleri: Bana çok iyi davrandılar | Video 00:10
Serbest kalan rehineden Netanyahu'yu çıldırtacak Hamas sözleri: "Bana çok iyi davrandılar" | Video 01.12.2023 | 15:48
Kudüs’te her cuma aynı zulüm! Canlı yayında yaşlı adama darp... | Video 02:20
Kudüs’te her cuma aynı zulüm! Canlı yayında yaşlı adama darp... | Video 01.12.2023 | 13:03
Gazze yeniden bombardıman altında! | Video 01:14
Gazze yeniden bombardıman altında! | Video 01.12.2023 | 09:15
Gazze Şeridi’ne insani yardım tırları girmeye devam ediyor | Video 02:12
Gazze Şeridi’ne insani yardım tırları girmeye devam ediyor | Video 30.11.2023 | 14:51
İsrail, Filistinli Cesur Kız” Tamimi’yi serbest bıraktı | Video 00:20
İsrail, Filistinli "Cesur Kız” Tamimi'yi serbest bıraktı | Video 30.11.2023 | 14:24
Hamas ile İsrail arasında 6. esir takası tamamlandı | Video 00:32
Hamas ile İsrail arasında 6. esir takası tamamlandı | Video 30.11.2023 | 12:29
Elon Musk, X platformundan reklamlarını kaldıran firmalara küfretti | Video 00:22
Elon Musk, X platformundan reklamlarını kaldıran firmalara küfretti | Video 30.11.2023 | 11:12
Almanya Cumhurbaşkanı, karşılamaya kimse gelmeyince yarım saat uçağın kapısında bekledi | Video 00:24
Almanya Cumhurbaşkanı, karşılamaya kimse gelmeyince yarım saat uçağın kapısında bekledi | Video 30.11.2023 | 09:53

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA