İsrailli keskin nişancı, hastaneden çıkan Filistinli kadını öldürdü | Video
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam ediyor. İsrail Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan ve kuşatma altında tuttuğu Nasır Hastanesi'nin kuzey kapısının önünde caddeye çıkan Filistinlilerin üzerine ateş açtı. İsrail keskin nişancıları bölgedeki sivillerin dışarı çıkmasına izin vermezken merminin isabet ettiği ve yaralanan Filistinlilere müdahale edilmesini de engelledi. Yaşananları aktaran gazeteci İsrail keskin nişancılarının hedefi olduğunu ancak giydiği çelik yeleğin kendisini koruduğunu aktardı.
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