İşte acının fotoğrafı | Video
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İşte acının fotoğrafı | Video 21.10.2020 | 22:53
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İzlanda Başbakanı Jakobsdottir canlı yayında depreme yakalandı | Video 21.10.2020 | 21:56
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Berlin'de ilk kez sokakta maske zorunluluğu geldi | Video 21.10.2020 | 18:41
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ABD jetleri, Rus bombardıman uçaklarına eşlik etti | Video 21.10.2020 | 18:41
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Gürcistan'da bankadaki rehine krizi büyüyor | Video 21.10.2020 | 18:41
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NASA Osirix-Rex isimli uzay aracını Bennu asteroidine indirdi | Video 21.10.2020 | 10:06
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Kutup ışıkları uzaydan görüntülendi | Video 21.10.2020 | 09:03
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Meksika'da dalış yapan turistlere köpek balığı dehşeti | Video 21.10.2020 | 08:43
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Pakistan’da yolcu otobüsü patladı: 6 yaralı | Video 20.10.2020 | 18:19
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Rusya, süpersonik Onyx gemisavar füzesi fırlattı | Video 20.10.2020 | 15:39
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Azerbaycan Ermenistan son durum: Sınır hattından çarpıcı bilgiler | Video 20.10.2020 | 10:07
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Yürüyen merdivenlerde korkunç kaza! Dehşet anları kamerada | Video 20.10.2020 | 08:51
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A Haber, canlı yayında Ermenistan saldırısını kaydetti! | Video 19.10.2020 | 19:46
Ermenistan art arda ateşkes kurallarını ihlal ediyor Azerbaycan’da sivilleri masum çocukları katlediyor. Ve geride gözü yaşlı aileler kalıyor. Onlardan biri de Teymur Serkarov’du. İşgalci Ermenistan’ın acımasızca saldırılarından birinde ailesinden 5 kişiyi kaybetti. Serkarov, bütün yaşadıklarını A Haber’e gözyaşları içinde anlattı anlattı.