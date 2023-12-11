İtalya’da trenler kafa kafaya çarpıştı: 17 yaralı | Video
İtalya’nın Emilia-Romagna bölgesinde düşük hızda seyreden 2 trenin kafa kafaya çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı.
Demiryolu şirketi Trenitalia tarafından yapılan açıklamada, Forli-Faenza hattındaki demiryolu trafiğinin askıya alındığı belirtilirken, yüksek hızlı, şehirlerarası ve bölgesel trenlerin seferlerine alternatif güzergahlarda devam ettiği aktarıldı.
İTALYA'DA TREN KAZALARI SIK GÖRÜLÜYOR
İtalya'nın güneyindeki Calabria bölgesinde 2 hafta önce bir tren hemzemin geçitte kamyonla çarpışmış, 2 kişi hayatını kaybetmişti. Demiryolu personelleri kazanın ardından güvenlik standartlarının yükseltilmesi talebiyle ulusal bir grev başlatmıştı. Geçtiğimiz ağustos ayında ise Torino yakınlarında bir trenin rayları temizleyen işçilere çarpması sonucu 5 işçi hayatını kaybetmişti.
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