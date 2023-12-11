Video Dünya İtalya’da trenler kafa kafaya çarpıştı: 17 yaralı | Video
İtalya’da trenler kafa kafaya çarpıştı: 17 yaralı | Video

İtalya’da trenler kafa kafaya çarpıştı: 17 yaralı | Video

11.12.2023 | 12:29

İtalya’nın Emilia-Romagna bölgesinde düşük hızda seyreden 2 trenin kafa kafaya çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı.

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İtalya'nın kuzeyindeki Emilia-Romagna bölgesinde dün gece tren kazası meydana geldi. Kazada, düşük hızda giden Frecciarossa yüksek hızlı tren ile bölgesel trenin kafa kafaya çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı. Forli ve Faenza şehirleri arasındaki Bologna-Rimini hattında gerçekleşen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Demiryolu şirketi Trenitalia tarafından yapılan açıklamada, Forli-Faenza hattındaki demiryolu trafiğinin askıya alındığı belirtilirken, yüksek hızlı, şehirlerarası ve bölgesel trenlerin seferlerine alternatif güzergahlarda devam ettiği aktarıldı.

İTALYA'DA TREN KAZALARI SIK GÖRÜLÜYOR
İtalya'nın güneyindeki Calabria bölgesinde 2 hafta önce bir tren hemzemin geçitte kamyonla çarpışmış, 2 kişi hayatını kaybetmişti. Demiryolu personelleri kazanın ardından güvenlik standartlarının yükseltilmesi talebiyle ulusal bir grev başlatmıştı. Geçtiğimiz ağustos ayında ise Torino yakınlarında bir trenin rayları temizleyen işçilere çarpması sonucu 5 işçi hayatını kaybetmişti.
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