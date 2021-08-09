Video Dünya Japonya'yı Lupit tayfunu vurdu: 300 bin kişiye tahliye, uçuşlar iptal edildi | Video

Japonya'yı Lupit tayfunu vurdu: 300 bin kişiye tahliye, uçuşlar iptal edildi | Video

Japonya'yı Lupit tayfunu vurdu: 300 bin kişiye tahliye, uçuşlar iptal edildi | Video
09.08.2021 | 14:55

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Japonya’da etkili olan Lupit Tayfunu'nun neden olduğu şiddetli yağış ve rüzgarlar nedeniyle yaklaşık 300 bin kişiye tahliye uyarısı yapıldı. Bazı tren seferleri askıya alınırken, 63 uçuşun iptal edildiği bildirildi.

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Japonya'da dünden bu yana etki gösteren ve bu sabah itibariyle Japon Denizi kıyısındaki eyaletler başta olmak üzere ülkenin batı ve güney bölgelerinde şiddetli yağış ve rüzgarlara neden olan Lupit Tayfunu hayatı olumsuz etkiledi. Hiroşima, Shimane ve Ehime eyaletleri başta olmak üzere riskli bölgelerde yaşayan yaklaşık 300 bin kişiye tahliye uyarısı yapıldığı öğrenildi.

Kuvvetli rüzgarlar nedeniyle Osaka şehri ile Kansai Uluslararası Havaalanı'nı birbirine bağlayan köprü geçici olarak trafiğe kapatılırken, hızlı tren seferlerinde de kısmi aksaklıklar yaşandı. Ayrıca zorlu hava koşulları nedeniyle 63 uçuşun iptal edildiği kaydedildi. Shimane eyaletinde yoğun yağışın neden olduğu nehir taşkınında bir kişinin kaybolduğu belirtilirken, Tokyo'daki Sumida Nehri'nde de su seviyesinin yükselerek yaya yoluna ulaştığı amatör kameralara yansıdı.

Japonya Meteoroloji Ajansı, ülkenin Kanto, Kansai ve Tokai bölgelerinde gece boyunca aşırı yağış riskinin devam edeceği konusunda uyardı. Yerel otoriteler riskli bölgelerde yaşayan sakinleri şiddetli yağışlar, kuvvetli rüzgarlar, heyelanlar, su baskınları ve yüksek dalgalara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

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