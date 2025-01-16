Kainat güzelinin “makyajsız” hali ortaya çıktı! Görenleri şoke eden o paylaşım: “Aynı kişi değil” | Video
Güzellik standartları, her kadının üzerinde büyük bir baskı unsuru olmakla birlikte gerçek dünyada doğal görünümün aslında ne kadar “sıradan ve gerçek” olduğunu çok daha az görüyoruz. Özellikle güzellik yarışmaları, bu konuda en çok dikkat çeken organizasyonlardan biri. Son günlerde ortaya çıkan bir video, aslında “kainat güzeli” de olsanız gerçek hayatta kim olduğunuzu yansıtacak kadar gerçek bir görüntü ortaya koydu. İşte “kainatın en güzel kadınının” makyajsız hali…
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