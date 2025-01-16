Video Dünya Kainat güzelinin “makyajsız” hali ortaya çıktı! Görenleri şoke eden o paylaşım: “Aynı kişi değil” | Video
Kainat güzelinin “makyajsız” hali ortaya çıktı! Görenleri şoke eden o paylaşım: “Aynı kişi değil” | Video

Kainat güzelinin “makyajsız” hali ortaya çıktı! Görenleri şoke eden o paylaşım: “Aynı kişi değil” | Video

16.01.2025 | 11:31

Güzellik standartları, her kadının üzerinde büyük bir baskı unsuru olmakla birlikte gerçek dünyada doğal görünümün aslında ne kadar “sıradan ve gerçek” olduğunu çok daha az görüyoruz. Özellikle güzellik yarışmaları, bu konuda en çok dikkat çeken organizasyonlardan biri. Son günlerde ortaya çıkan bir video, aslında “kainat güzeli” de olsanız gerçek hayatta kim olduğunuzu yansıtacak kadar gerçek bir görüntü ortaya koydu. İşte “kainatın en güzel kadınının” makyajsız hali…

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