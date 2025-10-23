Video Dünya Kamboçya Savunma Bakanı: "Tayland ile pazar günü barış anlaşması imzalayacağız" | Video
Kamboçya Savunma Bakanı:

Kamboçya Savunma Bakanı: "Tayland ile pazar günü barış anlaşması imzalayacağız" | Video

23.10.2025 | 15:02

Kamboçya Savunma Bakanı Tea Seiha, Tayland ile Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da 26 Ekim Pazar günü barış anlaşması imzalayacaklarını duyurdu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Tayland Savunma Bakanı Natthaphon Narkphanit, Kamboçya ile Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Malezya ve ABD temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Genel Sınır Komitesi (GBC) 2. Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Natthaphon, görüşmelerde "anlamlı ilerleme" kaydedildiğini, 4 alanda uzlaşıya varıldığını söyledi. Natthaphon uzlaşıya varılan konuların, sınır bölgelerinden ağır silahların çekilmesine yönelik bir eylem planı, ortak mayın temizleme operasyon prosedürleri, ortak bir görev gücü oluşturulması ve siber dolandırıcılıklarla mücadele için koordineli bir plan oluşturulmasının yer aldığı aktardı. Natthaphon, ayrı bir toplantıda varılan bir diğer anlaşmanın da Tayland'ın Sa Kaeo eyaleti ile Kamboçya'nın Bantheay Meanchey eyaleti arasındaki sınır bölgesinin ortak bir araştırmayla incelenmesini içerdiğini söyledi. Natthaphon, Tayland'ın ayrıca anlaşmazlık konusu olmayan bölgelere sınır çitleri inşa edeceğini de vurgulayarak, "Birbirimize karşı düşmanlıklarımızı sona erdirmeyi düşünüyoruz" dedi.

"PAZAR GÜNÜ TAYLAND İLE BARIŞ ANLAŞMASI İMZALAYACAĞIZ"
Kamboçya Savunma Bakanı Tea Seiha ise yaptığı açıklamada, görüşmelerde kaydedilen ilerlemelerin, iki ülke arasında pazar günü Kuala Lumpur'da bir barış anlaşmasının imzalanmasına yol açacağını söyledi. Tea Seiha, " Kamboçya ve Tayland arasında 26 Ekim'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da imzalanması planlanan barış anlaşmasını memnuniyetle karşılıyor ve takdir ediyorum" dedi. Bakan Tea Seiha anlaşmanın, "karşılıklı güven inşa etme konusunda ortak bir ruhu ve iki ülke arasındaki ilişkileri iyileştirme ve normale dönme konusunda güçlü bir kararlılığı" gösterdiğini dile getirdi. Tea Seiha, barış anlaşmasının imzalanmasının aynı zamanda Tayland'ın Temmuz ayındaki çatışmalar sonrasında gözaltına aldığı 18 Kamboçyalı askerin serbest bırakılmasının da önünü açacağını vurguladı.

İKİ ÜLKE ARASINDA TEMMUZ'DA ATEŞKES SAĞLANMIŞTI
Tayland ile Kamboçya arasında 817 kilometrelik kara sınırının bazı noktalarında yüzyılı aşkın süredir toprak anlaşmazlıkları yaşanıyor. Son olarak Temmuz ayında başlayan gerginlikler, her iki taraftan da toplam 48 kişinin hayatını kaybettiği şiddetli çatışmalara dönüşmüş ve yüz binlerce sivil evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Tarafların 28 Temmuz'da Malezya ve ABD'nin arabuluculuğunda vardığı ateşkesle çatışmalar sona ermiş, ancak tartışmalı sınır bölgeleri ve siber suç meseleleri nedeniyle gerginlik devam etmişti. Pazar günü Kuala Lumpur'da imzalanması planlanan barış anlaşması, kalıcı bir ateşkesi resmileştirmeyi hedefliyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kamboçya Savunma Bakanı: Tayland ile pazar günü barış anlaşması imzalayacağız | Video 05:02
Kamboçya Savunma Bakanı: "Tayland ile pazar günü barış anlaşması imzalayacağız" | Video 23.10.2025 | 15:02
Venezuela’da bir uçak havalandıktan saniyeler sonra düştü! Korku dolu anlar kamerada | Video 00:20
Venezuela'da bir uçak havalandıktan saniyeler sonra düştü! Korku dolu anlar kamerada | Video 23.10.2025 | 15:15
ABD ordusu, Pasifik Okyanusu’nda ilk kez uyuşturucu kaçakçılarına saldırı düzenledi | Video 00:24
ABD ordusu, Pasifik Okyanusu’nda ilk kez uyuşturucu kaçakçılarına saldırı düzenledi | Video 23.10.2025 | 13:14
Louvre Müzesi Müdürü ifade verdi: Alarm çalıştı ama kameralar yetersiz | Video 04:15
Louvre Müzesi Müdürü ifade verdi: "Alarm çalıştı ama kameralar yetersiz" | Video 23.10.2025 | 13:13
Rusya’da üretim tesisinde patlama! 10 ölü, 5 yaralı | Video 00:39
Rusya'da üretim tesisinde patlama! 10 ölü, 5 yaralı | Video 23.10.2025 | 12:36
Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı ortaya çıktı | Video 00:33
Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı ortaya çıktı | Video 23.10.2025 | 11:03
AB ve Mısır, Gazze’deki ateşkes ve yeniden inşa çabalarına desteklerini teyit etti | Video 03:50
AB ve Mısır, Gazze’deki ateşkes ve yeniden inşa çabalarına desteklerini teyit etti | Video 23.10.2025 | 09:04
Sırbistan parlamentosu önünde silahlı saldırı | Video 03:02
Sırbistan parlamentosu önünde silahlı saldırı | Video 22.10.2025 | 15:48
Hindistan Cumhurbaşkanı Murmu’yu taşıyan helikopterin iniş yaptığı pist çöktü | Video 01:54
Hindistan Cumhurbaşkanı Murmu'yu taşıyan helikopterin iniş yaptığı pist çöktü | Video 22.10.2025 | 15:15
Uganda’da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı: En az 63 ölü | Video 00:42
Uganda’da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı: En az 63 ölü | Video 22.10.2025 | 13:27
Uganda’da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı: En az 63 ölü | Video 00:42
Uganda’da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı: En az 63 ölü | Video 22.10.2025 | 11:07
Almanya Başbakanı Merz, partisinin genel merkezi önünde binlerce kişi tarafından protesto edildi | Video 05:31
Almanya Başbakanı Merz, partisinin genel merkezi önünde binlerce kişi tarafından protesto edildi | Video 22.10.2025 | 08:59
ABD Başkanı Trump: 1 Kasım itibarıyla Çin’e yüzde 155 oranında gümrük vergisi uygulanacak | Video 02:26
ABD Başkanı Trump: "1 Kasım itibarıyla Çin'e yüzde 155 oranında gümrük vergisi uygulanacak" | Video 22.10.2025 | 08:58
Motoru duran pervaneli uçak, ABD’de sahile acil iniş yaptı | Video 00:35
Motoru duran pervaneli uçak, ABD’de sahile acil iniş yaptı | Video 22.10.2025 | 08:37
ABD Başkan Yardımcısı Vance İsrail’de | Video 02:38
ABD Başkan Yardımcısı Vance İsrail'de | Video 21.10.2025 | 15:35
Gazze’de ateşkes ilan edilmesinden bu yana 87 kişi hayatını kaybetti | Video 02:10
Gazze'de ateşkes ilan edilmesinden bu yana 87 kişi hayatını kaybetti | Video 21.10.2025 | 14:33
Letonya merkezli siber suç şebekesine uluslararası polis operasyonu | Video 02:09
Letonya merkezli siber suç şebekesine uluslararası polis operasyonu | Video 21.10.2025 | 09:23
İran Dini Lideri Hamaney’den Trump’a mesaj: İran’ın nükleer gücünü yok ettiğini sanmaya devam et | Video 03:11
İran Dini Lideri Hamaney'den Trump'a mesaj: "İran'ın nükleer gücünü yok ettiğini sanmaya devam et" | Video 20.10.2025 | 16:27
Hong Kong’a inişi sırasında pistten çıkan kargo uçağı denize sürüklendi | Video 00:19
Hong Kong'a inişi sırasında pistten çıkan kargo uçağı denize sürüklendi | Video 20.10.2025 | 09:00
Paris’teki ünlü Louvre Müzesi’nde soygun! 9 parça mücevher çalındı | Video 00:26
Paris'teki ünlü Louvre Müzesi'nde soygun! 9 parça mücevher çalındı | Video 19.10.2025 | 15:03

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY