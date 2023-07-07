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Kanada’daki orman yangınlarında acı rekor | Video

Kanada’daki orman yangınlarında acı rekor | Video

07.07.2023 | 14:55

Kanada'da çıkan orman yangınlarında yanan alan ve evlerinden tahliye edilenlerin sayısı açısından rekor seviyeye ulaşıldığı açıklanırken, yangın sezonunun henüz yarısının geride kaldığı belirtildi.

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Kanada, orman yangınlarıyla boğuşuyor. Kanada Kurumlararası Orman Yangını Merkezi (CIFFC) verilerine göre ülkenin batısındaki British Columbia bölgesinden doğudaki Nova Scotia'ya kadar ülke genelindeki 676 noktada alevlerle mücadele sürüyor. Yangınlardan 385'i kontrolden çıkarken 186'ı ise kontrol altına alındı. Yangınların çoğu Quebec, Alberta ve British Columbia'da kayda geçti. Quebec'te 141, Alberta eyaletinde 114, British Columbia'da da 114 aktif yangın bulunuyor. Ülkede bu yıl şimdiye kadar 3 bin 475 orman yangını çıkarken, 9 milyon hektarlık alan ise kül oldu.

Dün yangınlarda 8,8 milyon hektar alanın küle döndüğü belirtilmişti. Bu sayıyla birlikte 1989'da küle dönen 7,6 milyon hektarlık yanan alan büyüklüğü rekoru kırılmış oldu.

Ayrıca 8,8 hektarlık alan, son 10 yılda yanan toplam ormanlık alan ortalamasının yaklaşık 11 katına tekabül ediyor.

"YANGIN SEZONU BİRÇOK YÖNDEN REKOR KIRDI"
Kanada Doğal Kaynaklar Bakanlığı Kuzey Ormancılık Merkezi Genel Müdürü Michael Norton gerçekleştirdiği basın toplantısında, "2023 yangın sezonu birçok yönden rekor kırdı ve kırmaya da devam edecek" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz çarşamba günü Kanada'da 639 aktif yangın olduğunu hatırlatan Norton, bu sayının 10 yıllık yangın sezonu ortalaması olan 2 bin 751 yangın sayısının çok üzerinde olduğunu vurguladı. Norton, "Şu anda kesin olarak söyleyebileceğimiz şey, 2023'ün rekor kıran bir yıl olduğudur" bilgisini paylaştı.

TAHLİYE SAYISINDA REKOR
Tahliye edilen kişi sayısında da rekor kırıldığını aktaran Norton, bu yıl tahminen 155 bin 856 kişinin evini terk etmek zorunda kaldığını kaydetti. Bu sayı ise son 40 yılla karşılaştığında "bir yılda görülen en yüksek tahliye sayısı" olarak kayıtlara geçti. Norton ayrıca orman yangınlarıyla mücadele maliyetinin istikrarlı bir şekilde arttığını, ilyar Kanada dolarına yaklaştığını söyleyerek, "Bu yılki faaliyetin ölçeği ve hala önümüzde 3 ayımızın olduğu gerçeği göz önüne alındığında maliyetin de yeni bir rekor kıracağına dair hiçbir şüphem yok" dedi.

KANADA YANGINLARA ULUSLARARASI DESTEĞİ EN ÇOK BU YIL ALDI
Verilere göre Kanada, yangınlarla mücadelede en fazla uluslararası desteği 2023'te aldı. Avustralya , Güney Afrika, Yeni Zelanda, ABD, Şili, Kosta Rika, Meksika, İspanya, Portekiz, Güney Kore ve Avrupa Birliği'nden 3 bin 258 itfaiyeci yangınlarla mücadeleye destek amacıyla Kanada'ya geldi.

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