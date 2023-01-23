Kur'an yakma skandalına bir yenisi eklendi: Bu kez Hollanda'da! | Video

İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma skandalına bir yenisi daha eklendi. İslam düşmanı Rasmus Paludan'ın polis kalkanı eşliğinde Kur'an-ı Kerim yakmasına tepkiler sürerken Hollanda'da da İslam'a yönelik saldırıları ile bilinen Pegida Kur'an-ı Kerim'i yırtarak katıldı.