Video Dünya Londra'da çevre aktivistlerinden lüks araç galerilerine boyalı saldırı | Video
Londra'da çevre aktivistlerinden lüks araç galerilerine boyalı saldırı | Video

Londra'da çevre aktivistlerinden lüks araç galerilerine boyalı saldırı | Video

26.10.2022 | 15:00

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İngiltere'de hükümetin yeni petrol ve gaz ruhsatlarını durdurmasını talep eden çevreci grup Just Stop Oil aktivistleri, Londra'nın Mayfair semtinde bulunan lüks araç galerilerinin camlarına turuncu boya püskürttü.

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İngiltere'de sanat eserlerine yönelik saldırılarıyla gündemdeki yerini koruyan çevreci grup Just Stop Oil üyeleri, eylemlerini sürdürüyor. Aktivistler bu kez başkent Londra'nın ünlü Mayfair semtindeki lüks araç üreticilerinin galerilerini hedef aldı. İki aktivist Ferrari, Bugatti gibi lüks araçların yer aldığı galerilerin camlarını turuncuya boyadı. Grubun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Aktivistler hükümetin tüm yeni petrol ve gaz lisanslarını durdurmasını talep ediyor. Petrol, iklim ve yaşam maliyeti üzerinde krize neden oluyor, bizi daha fakirleştiriyor ve öldürüyor. Yeni petrol ve gaz, bir soykırım eylemidir" ifadeleri kullanıldı. Metropolitan Polisi, aktivistlerin eylemin ardından tutuklandığını açıkladı.

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