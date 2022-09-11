Video Dünya Meksika’da yolcu otobüsüyle çarpışan tanker alev aldı: 18 kişi öldü | Video
Meksika’da yolcu otobüsüyle çarpışan tanker alev aldı: 18 kişi öldü | Video

Meksika’da yolcu otobüsüyle çarpışan tanker alev aldı: 18 kişi öldü | Video

11.09.2022 | 14:28

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Meksika’da bir yolcu otobüsüyle kafa kafaya çarpışan petrol tankerinin alev aldığı kazada 18 kişi hayatını kaybetti.

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Meksika'nın Tamaulipas eyaletindeki Victoria ile Monterrey şehirlerini birbirine bağlayan karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir yolcu otobüsü, çift dorseli bir petrol tankeri ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sebebiyle tankerdeki petrolün alev alması sonucu her iki araç da yanarken, olay yerine çok sayıda ilk yardım ve itfaiye ediplerinin sevk edildi. Yetkililer, kazada 18 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Tanker şoförü ise kazanın ardından aracını terk ederek kaçmaya çalıştığı sırada güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

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