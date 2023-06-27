Video Dünya Mısır’da çöken 13 katlı binada 1 ölü, 8 kayıp | Video
Mısır’da çöken 13 katlı binada 1 ölü, 8 kayıp | Video

Mısır’da çöken 13 katlı binada 1 ölü, 8 kayıp | Video

27.06.2023 | 08:38

Mısır’da çöken 13 katlı bir binada 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişiden haber alınamıyor.

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Mısır'ın İskenderiye kentinin Sidi Bishr semtinde çöken 13 katlı bir binada bilanço netleşmeye başladı. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Hossam Abdel Ghaffar yaptığı açıklamada, binanın enkazından Sudan vatandaşı olan 1 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını aktararak, yaralı sayısının 8'e yükseldiğini ifade etti. Enkazda arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, 8 kişiden haber alınamadığı açıklandı. Binanın çöktüğü anlar ise çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.

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