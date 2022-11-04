Video Dünya Pakistan'da eski Başbakan Khan'ın partisi ülke genelinde protesto kararı aldı | Video
Pakistan'da eski Başbakan Khan'ın partisi ülke genelinde protesto kararı aldı | Video

Pakistan'da eski Başbakan Khan'ın partisi ülke genelinde protesto kararı aldı | Video

04.11.2022 | 12:29

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Eski Pakistan Başbakanı Imran Khan'a dün düzenlenen suikast girişiminin ardından, Khan'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) ülke genelinde protesto çağrısında bulundu.

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Eski Pakistan Başbakanı Imran Khan, erken seçim için destekçileriyle birlikte konvoy oluşturarak 28 Ekim'de başkent İslabamad'a doğru hareket etmişti. Konvoya, Punjab eyaletinin Wazirabad kentinde yakınlarında kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırgan tarafından dün ateş açılmış ve Khan bacağından yaralanmıştı. Ülkede saldırının yankıları sürerken, Khan'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) ülke genelinde protesto kararı alındığını duyurdu. Partiden, Khan'ın sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, durumunun stabil olduğu belirtildi.

CAMİ ÇATISINA ÇIKMAYI DENEDİ
Şu ana kadar en az bir kişinin hayatını kaybettiği ve biri ağır çok sayıda kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin yapılan ön incelemeler sonucunda, şüphelinin uyuşturucu kullandığı tespit edildi. Soruşturma çerçevesinde, saldırganın bir silah ve 46 kurşun aldığı da ortaya çıktı.

Öte yandan, şüphelinin saldırıyı gerçekleştirmek için cami çatısına çıkmayı denediği fakat içeride öğle namazı kılanlar bulunduğu için polis tarafından engellediği öğrenildi. Yan yol kullanarak saldırıyı gerçekleştirdiği alana gelen şüphelinin çevredekilere "dua edin ve parti marşını durdurun" dediği belirtildi.

KHAN'A 5 YIL SİYASİ YASAK
Pakistan'da 10 Nisan'da Ulusal Meclis'te Khan ve hükümeti için güven oylaması yapılmış, hükümetinin güven oyu alamaması üzerine Khan başbakanlık görevinden alınmıştı. 11 Nisan'da ise başbakanlık görevine Şahbaz Şerif seçilmişti.

Pakistan Yüksek Seçim Komisyonu ise 21 Ekim'de Khan'a yabancı ülkelerin liderlerinden ve temsilcilerinden aldığı resmi hediyeleri yasa dışı bir şekilde sattığı gerekçesiyle 5 yıl siyasi yasak getirmişti. Pakistan'da seçimlerin gelecek yıl Ekim ayında yapılması planlanıyor.

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