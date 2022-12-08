Video Dünya Peru’da Pedro Castillo’nun görevden alınması sonrası ülkenin yeni başkanı Dina Boluarte yemin ederek göreve başladı | Video
Peru’da Pedro Castillo’nun görevden alınması sonrası ülkenin yeni başkanı Dina Boluarte yemin ederek göreve başladı | Video

Peru’da Pedro Castillo’nun görevden alınması sonrası ülkenin yeni başkanı Dina Boluarte yemin ederek göreve başladı | Video

08.12.2022 | 08:49

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Peru’da Çarşamba günü yaşanan siyasi kriz nedeniyle görevine son verilerek gözaltına alınan eski Başkan Pedro Castillo’nun yerine Başkan Yardımcısı Dina Boluarte yemin ederek göreve geldi.

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Peru Cumhuriyet Kongresi'nde Çarşamba günü yapılan oylama sonucunda ülkenin yeni başkanı seçilen Dina Boluarte, kısa süre sonra kongrede yemin ederek göreve başladı. Eski Başkan Pedro Castillo hükümetinde başkan yardımcılığı yapan 60 yaşındaki solcu avukat Dina Boluarte aynı zamanda ülkenin ilk kadın devlet başkanı oldu.

Yeni Başkan Dina Boluarte kongredeki kürsüde "Tanrı, anavatan ve anayasa" üzerine yemin ettikten sonra ulusal egemenliği savunacağını, ülke anayasası ve tüm yasalara uyacağını ve uygulayacağını taahhüt ederken yasa gereği bugünden itibaren 28 Temmuz 2026 tarihine kadar görevde bulunacağını belirtti.

"İLK ÇAĞRIM TÜM PERULULARIN BİRLİĞİDİR."
Dina Boluarte başkanlığı devralmasının ardından Kongre Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasına bir politikacıdan önce, tarihin omuzlarına yüklediği büyük sorumluluğun tamamen farkında olan bir Peru vatandaşı ve annesi olduğunu ifade ederken devlet başkanı olarak ilk çağrısının tüm Peruluların en geniş anlamda birlik olması olduğunu söyledi.

"SİYASİ ATEŞKES TALEP EDİYORUM."
Ülke gündeminin sosyal destekli ekonomik büyüme, uygun istihdam oluşturma, savunmasız vatandaşlara acilen yardım sağlama, vatandaşların temel haklarına saygı ve siyasi reform konularına ivedilikle geri dönmesinin şart olduğuna dikkat çeken Başkan Boluarte, bunun için siyasi bir ateşkes yapılmasını ve ulusal birlik hükümeti kurulmasını talep ederek kongrede temsil edilen ve edilmeyen tüm siyasi güçler arasında geniş bir diyalog süreci çağrısında bulundu.

Başkan Boluarte ayrıca ilk hamlesinin ülkedeki yolsuzluğun tüm korkunç boyutlarıyla yüzleşerek ülkeyi kötü yönetimden kurtarmak olacağını vurgulayarak mafyanın bozmuş olduğu devlet kurumlarına karşı bir an önce soruşturma açılarak yaptırım uygulanması için Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da destek istedi.

Çarşamba sabahı eski Başkan Pedro Castillo'nun kongreyi feshetme kararı ile ülkede başlayan siyasi krizin ardından Peru Cumhuriyet Kongresi'nde yapılan oylama sonucunda mevcut Başkan Pedro Castillo'nun görevden alınması ve yerine ise Başkan Yardımcısı Dina Boluarte'nin getirilmesi kararı alınmıştı. Karar sonrası Peru Ulusal Polisi yasa gereği Pedro Castillo'yu gözaltına alarak başkent Lima Valiliğine teslim etmişti.

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