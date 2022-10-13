Video Dünya Putin ve Aliyev Astana’da bir araya geldi | Video
Putin ve Aliyev Astana’da bir araya geldi | Video

Putin ve Aliyev Astana’da bir araya geldi | Video

13.10.2022 | 21:50

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Putin ve Aliyev Astana’da bir araya geldi | Video 02:59
Putin ve Aliyev Astana’da bir araya geldi | Video 13.10.2022 | 21:50
ABD Savunma Bakanı Austin: Rusya’nın söylemleri sorumsuz ve tehlikeli | Video 04:22
ABD Savunma Bakanı Austin: "Rusya'nın söylemleri sorumsuz ve tehlikeli" | Video 13.10.2022 | 21:50
Irak’ta hükümeti kurma görevi Muhammed Şiya Sudani’ye verildi | Video 01:43
Irak’ta hükümeti kurma görevi Muhammed Şiya Sudani’ye verildi | Video 13.10.2022 | 21:50
Kırım Köprüsü’ndeki patlamayla ilgili ortalığı karıştıracak iddia! ABD’nin sualtı drone’u ile mi vuruldu? İşte o görüntü | Video 00:45
Kırım Köprüsü'ndeki patlamayla ilgili ortalığı karıştıracak iddia! ABD'nin sualtı drone'u ile mi vuruldu? İşte o görüntü | Video 13.10.2022 | 12:52
Suriye’de 4. yüzyıldan kaldığı tahmin edilen mozaik bulundu | Video 00:47
Suriye’de 4. yüzyıldan kaldığı tahmin edilen mozaik bulundu | Video 13.10.2022 | 00:41
Pakistan’da yolcu otobüsü alev aldı: 10 ölü, 20 yaralı | Video 00:37
Pakistan'da yolcu otobüsü alev aldı: 10 ölü, 20 yaralı | Video 12.10.2022 | 21:35
Avrupa’nın beklediği haberi Putin duyurdu! Doğalgazda Türkiye formülü | Video 02:27
Avrupa'nın beklediği haberi Putin duyurdu! Doğalgazda "Türkiye" formülü | Video 12.10.2022 | 14:22
Nepal’de sel ve toprak kayması: 33 ölü | Video 03:33
Nepal’de sel ve toprak kayması: 33 ölü | Video 12.10.2022 | 11:44
Eski Alman bakanın sözleri tepki çekti! Üşüyorsanız kazak giyin | Video 01:16
Eski Alman bakanın sözleri tepki çekti! "Üşüyorsanız kazak giyin" | Video 12.10.2022 | 11:33
Brezilya’da inanılmaz suikast! Yanı başında öldürülen arkadaşlarını umursamadılar | Video 00:49
Brezilya'da inanılmaz suikast! Yanı başında öldürülen arkadaşlarını umursamadılar | Video 12.10.2022 | 11:31
Akaryakıt istasyonlarında grev, Fransa’da kaos yarattı | Video 01:06
Akaryakıt istasyonlarında grev, Fransa'da kaos yarattı | Video 12.10.2022 | 11:09
Japonya’nın Epsilon-6 roketini fırlatma girişimi başarısız oldu | Video 01:34
Japonya'nın Epsilon-6 roketini fırlatma girişimi başarısız oldu | Video 12.10.2022 | 10:29
Kargo uçağının kalkış sırasında iniş takımı koptu | Video 01:07
Kargo uçağının kalkış sırasında iniş takımı koptu | Video 11.10.2022 | 23:54
Rusya Devlet Başkanı Putin, UAEA Başkanı Grossi ile bir araya geldi | Video 00:52
Rusya Devlet Başkanı Putin, UAEA Başkanı Grossi ile bir araya geldi | Video 11.10.2022 | 22:33
Zelenskiy: “Rusya, Ukrayna’da ve tüm demokratik dünyada kaosu kışkırtmak istiyor” | Video 05:26
Zelenskiy: “Rusya, Ukrayna'da ve tüm demokratik dünyada kaosu kışkırtmak istiyor” | Video 11.10.2022 | 21:13
NATO’dan flaş açıklama Ukrayna’ya desteğimizi artıracağız | Video 06:20
NATO'dan flaş açıklama "Ukrayna'ya desteğimizi artıracağız" | Video 11.10.2022 | 16:25
Köpekbalığı saldırısına uğrayan balıkçılar için nefes kesen kurtarma operasyonu | Video 04:02
Köpekbalığı saldırısına uğrayan balıkçılar için nefes kesen kurtarma operasyonu | Video 11.10.2022 | 14:50
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısında bilanço ağırlaşıyor: 19 ölü, 105 yaralı | Video 02:19
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında bilanço ağırlaşıyor: 19 ölü, 105 yaralı | Video 11.10.2022 | 11:07
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısında bilanço ağırlaşıyor: 19 ölü, 105 yaralı | Video 02:19
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında bilanço ağırlaşıyor: 19 ölü, 105 yaralı | Video 11.10.2022 | 11:05
Geleceğe Dönüş’ün yıldızları Michael J Fox ve Christopher Lloyd 37 yıl sonra bir arada | Video 00:09
Geleceğe Dönüş'ün yıldızları Michael J Fox ve Christopher Lloyd 37 yıl sonra bir arada | Video 11.10.2022 | 10:27

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir araya geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 6. Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşme fırsatı bulduğu için çok mutlu olduğunu belirten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Sizinle düzenli olarak buluşuyoruz ve her zaman konuşacak bir şey var. Çünkü karşılıklı olarak çeşitli yönlerde kapsamlı bir faaliyetimiz var. Rusya, Azerbaycan'ın önde gelen ekonomik ve ticari ortaklarından biri olmaya devam ediyor. İkili ticaret hacmi, geçen yıl yüzde 14, bu yılın ilk 7 ayında yüzde 7'den fazla büyüdü. İşletmelerimiz, Azerbaycan ekonomisine 4,5 milyar dolar yatırım yaptı" dedi.

Hükümetlerarası komisyonun eşbaşkanlarının düzenli olarak toplandığını söyleyen Putin, "İşler önerdiğiniz plana göre gidiyor. 2024 yılı da dahil olmak üzere, sizin tarafınızdan önerilen bir dizi perspektifli, ilginç projeler devam ediyor. Tabii ki bölgedeki durumun düzenlenmesi ile ilgili konuları her zaman aklımızda tutuyoruz. Umarım tüm bu konuları tekrar konuşma ve düşüncelerimizi netleştirme fırsatını bulacağız" ifadelerini kullandı.

"KALICI BARIŞI HEDEFLİYORUZ"
Azerbaycan Aliyev ise yaptığı açıklamada, "İlişkilerimiz ne kadar dinamik gelişirse gelişsin dediğiniz gibi birçok konuda her zaman düşüncelerimizi netleştirmeye ihtiyaç var. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin bu şekilde gelişmesinden dolayı çok mutluyuz. Bence bu ilişkiler en üst seviyeye, müttefik etkileşimi seviyesine ulaştı ve birçok konuda aktif olarak ilerliyoruz" dedi.

Önceki toplantılarda üzerinde mutabık kalınan projelerin Azerbaycan ve Rusya arasındaki karşılıklı ticareti daha da artmasını sağlayacağını vurgulayan Aliyev, "Ulaştırma, enerji ve insani alanlarda işbirliği ile ilgili konular da dahil her yönde olumlu dinamikler görüyoruz. Ama tabii ki her görüşmemizde bölgemizde güvenlik ve barışın sağlanması konularını da göz ardı etmiyoruz. Bugün bunun hakkında konuşacağız. Uzun vadeli barışı hedefliyoruz. Barışı sağlamak için yeterince yapıcı tezler önerdiğimize inanıyoruz. Bu nedenle, görüşme için tekrar teşekkür ediyorum. Bu görüşmenin çok verimli geçeceğine eminim" ifadelerini kullandı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA