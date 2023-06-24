Rostov'da zırhlı araç hareketliliği sürüyor | Video
Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Evgeny Prigojin’in son açıklamaları sonrasında Rusya’nın başkenti Moskova’da ve Rostov'da zırhlı araç hareketliliği sürüyor.
Moskova'daki caddelerde görülmeye başlayan zırhlı araçların hızla ilerlediği görülürken savaşın sürdüğü Ukrayna'ya sınır olan Rus kentlerinde de aynı hareketliliklerin görüldüğü öğrenildi. Rusya'nın Ukrayna saldırılarında aktif rol üstlenen Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Evgeny Prigojin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'u hedef aldı. Rus ordusunun füzeler ile Wagner savaşçılarına saldırılar düzenlediğini öne süren Prigojin, kendi savaşçılarına ve Rus halkına çağrıda bulunarak herkesi sokağa davet etti.
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